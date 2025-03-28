На месте пропажи военных США в Литве приступили к строительству дамбы

Министерство обороны Литвы сообщило, что военные начали строить насыпь на месте пропажи американских военных в болоте на полигоне в Литве.

«Со вчерашнего дня мы пытаемся вместо песка насыпать глину, а также утрамбовывать песок в большие мешки Хеско, тем самым создавая такую большую насыпь», — сообщила она.

По ее словам, также построен мост, чтобы амфибиям и экскаваторам было легче проходить по нему. Она отметила, из-за илистой массы невозможно определить позицию транспортного средства с военными. Местами глубина ила достигает пяти метров.

Командующий спасательной операцией, подполковник Аушрюс Буйкус ранее рассказал, что американские военнослужащие пытаются вытащить из болота у границы с Белоруссией бронетранспортер M88 Hercules. По информации Буйкуса, машину удалось обнаружить при помощи миноискателей. Литовский премьер Гинтаутас Палуцкас сообщал, что на полигоне Пабраде во время учений пропали четверо американских военнослужащих.