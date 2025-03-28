Путин предложил ввести в Украине «временное управление»

Введя в Украине "временное управление", можно было бы провести там демократические выборы и потом уже начинать переговоры о мирном договоре, заявил президент РФ, пишет DW .

Президент России Владимир Путин предложил обсудить введение "временного управления" в Украине, более трех лет отражающей военное вторжение РФ, под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 27 марта, во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск", передают русскоязычные информагентства и онлайн-издания.

"В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения в Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре", - цитирует главу российского государства агентство "Интерфакс".

Со сформированным в таких условиях правительством Украины, как считает Путин, можно будет подписывать "легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными".

Как в Восточном Тиморе и Папуа - Новой Гвинее

"Но это только один из вариантов. Я не говорю, что других не существует. <...> Но это один из вариантов, и такая практика в работе ООН имеется", - указал Путин. В качестве примеров стран, где "в рамках миротворческой деятельности ООН уже несколько раз было то, что называется внешним управлением, временной администрацией", он назвал Восточный Тимор, Папуа - Новую Гвинею и отдельные части бывшей Югославии.

Ранее Владимир Путин неоднократно заявлял, что не считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, поскольку выборы главы государства, которые должны были пройти там в 2024 году, не состоялись в срок. При этом украинское законодательство запрещает проводить любые выборы, пока действует военное положение.

Белый дом: Управление в Украине определяется ее конституцией и народом

Украинская сторона на момент публикации не комментировала идею Путина. В то же время позицию Кремля не оставили без внимания в США. Управление в Украине определяется ее конституцией и народом страны, заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов.