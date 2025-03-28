Baltijas balss logotype

Путин предложил ввести в Украине «временное управление» 0

В мире
Дата публикации: 28.03.2025
Deutsche Welle
Путин предложил ввести в Украине «временное управление»
ФОТО: пресс-фото

Введя в Украине "временное управление", можно было бы провести там демократические выборы и потом уже начинать переговоры о мирном договоре, заявил президент РФ, пишет DW.

Президент России Владимир Путин предложил обсудить введение "временного управления" в Украине, более трех лет отражающей военное вторжение РФ, под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 27 марта, во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск", передают русскоязычные информагентства и онлайн-издания.

"В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения в Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре", - цитирует главу российского государства агентство "Интерфакс".

Со сформированным в таких условиях правительством Украины, как считает Путин, можно будет подписывать "легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными".

Как в Восточном Тиморе и Папуа - Новой Гвинее

"Но это только один из вариантов. Я не говорю, что других не существует. <...> Но это один из вариантов, и такая практика в работе ООН имеется", - указал Путин. В качестве примеров стран, где "в рамках миротворческой деятельности ООН уже несколько раз было то, что называется внешним управлением, временной администрацией", он назвал Восточный Тимор, Папуа - Новую Гвинею и отдельные части бывшей Югославии.

Ранее Владимир Путин неоднократно заявлял, что не считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, поскольку выборы главы государства, которые должны были пройти там в 2024 году, не состоялись в срок. При этом украинское законодательство запрещает проводить любые выборы, пока действует военное положение.

Белый дом: Управление в Украине определяется ее конституцией и народом

Украинская сторона на момент публикации не комментировала идею Путина. В то же время позицию Кремля не оставили без внимания в США. Управление в Украине определяется ее конституцией и народом страны, заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов.

#путин #война рф и украины
13
4

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
x.com/MiloradDodik
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
x.com/WhiteHouse
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео