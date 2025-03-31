Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1700 человек, в понедельник сообщило руководство военной хунты, пишет ЛЕТА со ссылкой на AP.

Более 3400 человек получили ранения, а свыше 300 числятся пропавшими без вести, заявил представитель правительства, генерал-майор Зав Минтун в эфире государственного телеканала MRTV.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу и нанесло серьёзные разрушения в значительной части страны, в том числе в столице Нейпьидо и втором по величине городе Мандалае.

Эпицентр землетрясения находился недалеко от Мандалая. Были разрушены многочисленные здания и пострадала инфраструктура, включая городской порт.

Спасательные работы осложнены разрушенными дорогами и мостами, перебоями в связи, а также проблемами, связанными с продолжающейся в стране гражданской войной.

В соседнем Таиланде землетрясение затронуло значительную часть территории. Среди 18 погибших большинство находились на строительной площадке в Бангкоке, где обрушилось недостроенное многоэтажное здание.