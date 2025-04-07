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Литва и Эстония не получили финансирования ЕС для «дронового заслона» на границе 1 897

В мире
Дата публикации: 07.04.2025
LETA
Литва и Эстония не получили финансирования ЕС для «дронового заслона» на границе
ФОТО: dreamstime

Литва и Эстония не получили от Европейского союза (ЕС) финансирования на так называемый дроновый заслон, предназначенный для защиты их границ, сообщает Министерство внутренних дел Литвы.

"Пограничные службы Эстонии и Литвы ранее подали заявку на финансирование ЕС для проекта по использованию дронов, целью которого было создание на границе так называемого дронового заслона, однако проект не получил финансирования. Эстония была основным заявителем, Литва была партнером", - говорится в комментарии МВД Литвы.

Как сообщается, беспилотники и другие инновационные технологии являются необходимостью при организации работы Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) в связи с меняющейся обстановкой безопасности в регионе.

"МВД и СОГГЛ инвестируют в развитие возможностей дронов и антидронов, однако в данном случае речь идет только о защите государственной границы Литвы", - указало МВД Литвы.

Как сообщили в СОГГЛ, Брюссель отклонил заявку на финансирование в начале марта.

В мае прошлого года тогдашний министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объявила, что страны региона договорились создать так называемый дроновый заслон.

Сообщалось, что для создания дронового заслона государства будут использовать беспилотные летательные аппараты для наблюдения за границей, а также системы противодействия дронам, которые позволят им останавливать дроны из враждебных государств, используемые для контрабанды и провокаций. Министр не уточнила, когда эта идея могла бы быть реализована.

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#эстония #литва #дроны
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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    Забудте комушку ес. Всё. Халява кончилась. Жирные страны ес и сами начинают тощать и рыщут где бы денег. А тут ещё вы со своими свистопердерками. 🙄

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