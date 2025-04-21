Пора ли Балтии бояться: в Белоруссии пройдут совместные учения с РФ с участием до 100 тыс. военных

Россия и Беларусь в сентябре 2025 года собираются провести на территории Беларуси совместные военные учения "Запад-2025". В НАТО и особенно в странах Балтии (Беларусь граничит с Литвой и Латвией) пристально и с большим опасением за ними следят, полагая, что именно Беларусь может стать плацдармом для российского нападения на страны Балтии и Польшу.

Опасений в связи с маневрами несколько. Во-первых, уже есть информация, что в учениях примут участие около 100 тысяч военных, в 8 раз больше, чем изначально, в начале 2025 года заявляли в правительстве Беларуси. Об этом белорусскому оппозиционному медиа "Зеркало" сообщил неназванный высокопоставленный чиновник НАТО.

"Это будут крупномасштабные учения. Я не знаю, подтверждены ли эти цифры, но слышал, что около 100 тысяч военнослужащих примут участие в них. Конечно, некоторые наши союзники обеспокоены этим. Их также волнует мысль, что крупные российские силы могут остаться в Беларуси после окончания этих учений", — сказал он. И подчеркнул, что это создаст дополнительное напряжение в регионе.

Во-вторых, сценарий и масштаб "Запада-2025" фактически повторяет те учения, под предлогом которых Россия зимой 2022 года накапливала военных и технику вблизи границы с Украиной, готовя полномасштабное вторжение. А это означает, что Россия может снова использовать Беларусь как площадку для дальнейшего наступления – в этот раз на страны Балтии и Польшу.

"Учения Запад-2025, которые он [Александр Лукашенко] снова пытается провести в конце 2025 года, повторяют фактически сценарий, который был в 2022. И таким образом Беларусь превращается в генератор угроз и плацдарм для агрессии против других стран", – заявил еще в начале 2025 года замглавы Международного центра по противодействию российской агрессии Дмитрий Громаков. В Минске убеждают, что никакой угрозы для соседей от учений в Беларуси якобы нет.

"Это повышение уровня подготовки наших военнослужащих, повышение уровня взаимодействия между Вооруженными силами Беларуси и России, — заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. — Мы это делаем для себя и показать в общем-то, что мы готовы себя защищать и никому не угрожаем".

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что на данный момент в Кремле не посмеют начать новый военный конфликт в Европе. Но полностью его не исключает:

"Если кто-то решит, что нападение на Польшу или любого из наших союзников останется безнаказанным, он столкнется со всей мощью альянса, — предупредил он. — Наш ответ будет сокрушительным. Это должно быть совершенно ясно Владимиру Путину и всем, кто захочет нас атаковать".

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис сказал, что Вооруженные силы страны сейчас внимательно отслеживают ситуацию с учениями "Запад-2025", и действия потенциального противника, по его словам, не останутся без внимания.

"Мы посмотрим, какого рода войска там будут, по объему, по географическому расположению. И НАТО, безусловно, на основании этого сформирует свое собственное, скажем так, присутствие или ответ", — заметил министр.

Военная разведка Литвы также считает, что угроза большой войны России со странами Балтии на данный момент невелика. Но считает, что теряющая остатки своего суверенитета Беларусь является все большим фактором риска для своих западных соседей.

"Беларусь перенимает российские уроки войны, улучшает качество подготовки своих военнослужащих и увеличивает общую мощь Вооруженных сил, — объясняет Элегиюс Паулавичюс, глава военной разведки Литвы. — Она также, вероятно, будет наращивать дополнительные силы на юге в ответ на воображаемые угрозы со стороны Украины. Риторика Беларуси перекликается с позицией России в отношении войны в Украине: там считают ее "спровоцированной" коллективным Западом. Власти Беларуси оправдывают полную поддержку России в войне против Украины и, если потребуется, действия против НАТО".

Владимир Жигарь, представитель организации BELPOL, созданной бывшими белорусскими силовиками, выступившими против режима Лукашенко, говории, что сами по себе учения "Запад-2025" вряд ли несут прямую угрозу Литве, Латвии, Эстонии и Польше. Однако в течение последующих нескольких лет Беларусь станет серьезной военной силой.

"На территории Беларуси к 2028 году ежегодно будет возможность производить порядка 300 тысяч снарядов для системы "Град", порядка 300 тысяч артиллерийских снарядов, более 100 тысяч беспилотных летательных аппаратов различных видов, — перечисляет он. — Кроме того, практически вся военная техника россиян, даже самая старая техника, будет модернизирована благодаря белорусским предприятиям, которые производят прицелы для бронетанковой техники".

Военные аналитики предполагают, что глобальный военный конфликт с участием России и НАТО может произойти примерно через три года. Но многое, по их мнению, будет зависеть от того, во-первых, какую "мирную сделку" США, если им это удастся, навяжут Украине и России. А во-вторых, будут ли развязаны у Кремля руки для дальнейшей эскалации конфликта, если Америка все же решит вывести свои войска из Европы. Именно об этих рисках недавно заявил министр обороны Финляндии.

Госсекретарь США Марко Рубио недавно еще раз подчеркнул, что партнеры США по НАТО должны наращивать свой собственный потенциал". Страны Балтии делают это как в финансовом, так и в других аспектах. Военные расходы Литвы, Латвии и Эстонии уже составляют около 4% ВВП этих стран, что делает их одними из лидеров НАТО по денежным вливаниям в национальную оборону.