Численность населения Эстонии сократилась: не помогли даже украинские беженцы

Положительное сальдо миграции не смогло компенсировать отрицательный прирост, и численность населения сократилась почти на 5000 человек.

По сравнению с предыдущим годом число новорожденных сократилось на 11,5%.

Продолжилось длившееся три года резкое снижение числа новорожденных, которое в прошлом году усилилось и привело к новому отрицательному рекорду по числу новорожденных.

По данным Департамента статистики, по состоянию на 1 января 2025 года в Эстонии проживает 1 369 995 человек. В прошлом году родилось 9690 человек и умерло 15 756.

По словам руководителя группы статистики населения и образования Департамента статистики Терье Трасберг, в 2024 году в Эстонию прибыло 18 634 человека, покинуло страну 17 260 человек.

«Естественный прирост в прошлом году был отрицательным (-6066 человек), однако сальдо миграции осталось положительным (+1374 человека). Поскольку отрицательный прирост по сравнению с предыдущими годами усилился, то положительное сальдо миграции больше не смогло его компенсировать. Таким образом, численность населения в прошлом году сократилась почти на 5000 человек», — сказала Терье Трасберг. По ее словам, в последний раз численность населения Эстонии сокращалась в 2016 году.

В прошлом году впервые в истории демографической статистики Эстонии, которая ведется с 1919 года, число новорожденных составило меньше 10 000. По сравнению с предыдущим годом число новорожденных сократилось на 11,5% (в 2023 году — 10 949).

«Средний возраст рожениц по-прежнему повышается. По сравнению с ситуацией 10 лет назад возраст первородящих увеличился более чем на два года и теперь достиг 28,9 лет. Это на год меньше, чем среднее по Европейскому союзу», — объяснила Трасберг.

«В 2024 году умерло 15 800 человек, что почти столько же, сколько в 2023 году и в допандемийный период. К сожалению, в 2024 году продолжилось длившееся три года резкое снижение числа новорожденных, которое в прошлом году усилилось и привело к новому отрицательному рекорду по числу новорожденных», — отметила она и добавила, что за низким числом новорожденных по-прежнему стоит неуверенность в будущем и нестабильная обстановка в обществе.

В прошлом году в Эстонию иммигрировало 18 634 человека, покинуло страну 17 260 человек. Сальдо миграции составило 1347 человек, что является самым низким показателем с 2016 года.

«Число иммигрантов сопоставимо периоду, предшествовавшему войне в Украине и пандемии, однако число эмигрантов стало наибольшим за последнее десятилетие. На это, среди прочего, влияет также отъезд украинцев», — отметила Трасберг и добавила, что в прошлом году эмиграция превысила средний показатель за последние десять лет на 5000 человек.

В прошлом году в страну прибыло 5218 и покинуло страну 6472 гражданина Эстонии, т. е. число прибывших было на 1254 человека меньше, чем число уехавших. В Эстонию прибыло 7013 граждан Украины (в 2023 году — 13 082, в 2022 году — 33 217), покинуло Эстонию — 3829 граждан этой страны.

«В 2024 году количество граждан Украины, прибывших в Эстонию, сократилось вдвое по сравнению с предыдущим годом и почти в пять раз по сравнению с 2022 годом. Отмечается рост эмиграции граждан Украины. В прошлом году существенно сократилась иммиграция граждан России. Сальдо их миграции за более чем два десятилетия снова стало отрицательным, т. е. Эстонию покинуло почти в два раза больше граждан России, чем сюда прибыло», — объяснила аналитик.

Гражданство Эстонии имеет 82% (1 123 000) жителей Эстонии, 6% имеет гражданство России, 5% — гражданство Украины, 4% — неопределенное гражданство и 3% — гражданство какого-либо другого государства. Число эстонцев по национальности увеличилось почти на 3000 человек, доля эстонцев от всего населения составляет 68% (935 000). Численность русских по национальности сократилась более чем на 10 000 человек.

Для 65% (893 000) жителей эстонский язык является родным. Эстонцами по национальности считают себя 83% граждан Эстонии, эстонский язык является родным для 79%.

В опубликованных здесь миграционных данных учитывались люди, которые переехали жить в Эстонию на постоянной основе (иммиграция) или жили в Эстонии постоянно до эмиграции. В число эмигрантов не входят те военные беженцы, которые находились в Эстонии транзитом. Получившие временную защиту лица отражаются в численности населения лишь в том случае, если они приехали жить в Эстонию на постоянной основе.

В опубликованной Департаментом статистики уточненной численности населения помимо опубликованных в январе первоначальных данных учитывается также незарегистрированная миграция.