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Путин предложил заморозить текущую линию фронта - FT 4 1726

В мире
Дата публикации: 23.04.2025
BB.LV
Путин предложил заморозить текущую линию фронта - FT
ФОТО: twitter

В рамках усилий по достижению мира российский президент Владимир Путин предложил прекратить боевые действия в Украине по всей нынешней линии фронта, сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники, пишет LETA со ссылкой на BBC.

По словам трёх собеседников издания, в недавних переговорах в Санкт-Петербурге со специальным посланником США Стивом Уиткоффом Путин выразил готовность отказаться от претензий на те районы частично оккупированных украинских областей, которые до сих пор остаются под контролем Киева.

Согласно источникам FT, с тех пор США выдвинули предложения, предусматривающие признание Вашингтоном Крыма российской территорией, а также фактического контроля России над частями четырёх украинских областей, которые она сейчас удерживает.

FT отмечает, что это предложение стало первым официальным сигналом с начала полномасштабной войны о том, что Москва может отказаться от своих максималистских требований.

Однако европейские чиновники предостерегли, что Путин может использовать такую уступку как приманку, чтобы убедить президента США Дональда Трампа принять другие требования России и навязать их Украине.

"На Киев сейчас оказывается мощное давление уступить, чтобы Трамп мог объявить о победе", — сказал один из собеседников издания.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил газете: "Ведётся серьёзная работа. Мы ведём переговоры с американцами. Работа сложная и требует времени, поэтому не стоит ожидать немедленных результатов, и эту работу нельзя проводить публично".

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#путин #война рф и украины
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(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    23-го апреля

    По сведениям информированных источников, утрення редакцияонная планерка ФТ постоянно превращается в гомо сек суальную оргию. И попробуйте докажите обратное - источники-то "информированные"!

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  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    23-го апреля

    Фейк, который в Кремле опровергли. ББ, хватит заниматься пропагандой. Уже превращаетесь в желтую газетёнку даже не второго сорта.

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    2
  • Мп
    Мимо проходил
    23-го апреля

    Фейкньюс опять старается. Ничего подобного Путин не говорил. Из какого немытого пальца они это высосали?

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    2
  • EB
    Emigrants Berzins
    23-го апреля

    Странно, но Путин ничего такого не говорил. FT запустила очередной фейк, который все радостно бросились перехрюкивать. А где новость о том, что Штаты отменили визит в Лондон и вот0вот выйдут из переговоров?

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