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«Путин боится украинских дронов», - уверяет политолог. Но не все с ним согласны 2 802

В мире
Дата публикации: 28.04.2025
BB.LV
Имиджевый снимок

Имиджевый снимок

Латышский политолог Юргис Лиепниекс отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о прекращении огня 8-10 мая.

Как известно, российский президент объявил о перемирии с 8-го по 10-е мая. Свою версию этого шага Путина в социальной сети X изложил латвийский политолог Юргис Лиепниекс:

"Единственная причина, почему Путин объявил перемирие 9-го мая - это боязнь украинских дронов, которые могут решить принять участие в параде и торжествах. Цель - оказать давление на Украину. Мол, мы объявили перемирие, не стреляем, а они так подло на нас нападают - сами видите, кто не хочет мира" .

На это тут же отреагировал доктор химических наук Янис Меднис: "Ничего там Путин не боится, ничего не хочет доказать, на что-то повлиять.

Путин показывает, кто в этой войне все определяет, кому здесь принадлежит главное слово в вопросе войны или мира. Ни Трампу, ни Зеленскому, ни Европе. Трамп это понимает и достаточно умен, чтобы с этим считаться, поэтому он давит на Украину".

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#путин
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Эдуард Эльдаров
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(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    29-го апреля

    Все-таки наша Латвия - страна неограниченных возможностей. Политолог у нас может стать специалистом по дронам, свинарка - министром, а неудавшаяся порнозвезда - дойти до премьера. И только специалистов на своём месте нет. Пока или совсем?

    0
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    28-го апреля

    BB прекратите публиковать мусор о высказываниях душевнобольных!

    28
    3

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