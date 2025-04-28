Как известно, российский президент объявил о перемирии с 8-го по 10-е мая. Свою версию этого шага Путина в социальной сети X изложил латвийский политолог Юргис Лиепниекс:

"Единственная причина, почему Путин объявил перемирие 9-го мая - это боязнь украинских дронов, которые могут решить принять участие в параде и торжествах. Цель - оказать давление на Украину. Мол, мы объявили перемирие, не стреляем, а они так подло на нас нападают - сами видите, кто не хочет мира" .

На это тут же отреагировал доктор химических наук Янис Меднис: "Ничего там Путин не боится, ничего не хочет доказать, на что-то повлиять.

Путин показывает, кто в этой войне все определяет, кому здесь принадлежит главное слово в вопросе войны или мира. Ни Трампу, ни Зеленскому, ни Европе. Трамп это понимает и достаточно умен, чтобы с этим считаться, поэтому он давит на Украину".