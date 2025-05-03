Шольц призвал не спешить с запретом «Альтернативы для Германии»ю

Исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц выступил против быстрого запрета правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом он заявил в ходе конференции Евангелической церкви в Ганновере, передает Reuters.

«Я против быстрых решений. Нам нужно тщательно проанализировать все аспекты», — сказал политик.

По его словам, контрразведка ФРГ предоставила «детальное обоснование» для того, чтобы АдГ можно было считать экстремистской партией. Однако процесс запрета ее деятельности должен быть взвешенным и неспешным, отметил Шольц.