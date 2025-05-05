Исполнительный директор Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттер, выступая на прошлой неделе на форуме по теме прикладного высшего образования в Тартуском колледже здравоохранения, заявил, что если бы украинские беженцы должны были покинуть Эстонию, то целый ряд отраслей эстонской экономики окажется в тяжелом положении из-за нехватки рабочей силы.

Об этом BNS сообщила пресс-служба колледжа, приводя фрагменты выступления Суттера. По его словам, в Эстонии в целом очень хорошая образовательная и социальная система, но государство больше не может оплачивать ее как общество. «Образование, здравоохранение и пенсии были неприкосновенными темами, но теперь к ним добавились новые экзистенциально важные дополнительные расходы в виде государственной обороны. И мы больше не способны обеспечивать всему этому экономическую базу», - подчеркнул Суттер.

По его словам, ожидания людей от услуг, предоставляемых государством, растут, но отдача на душу населения в последние годы падает.

«Мы никогда не вкладывали столько денег в образование и науку, но почему-то они не возвращаются в экономику. Хотя государственный бюджет вырос на 70 процентов, экономика в номинальном выражении выросла только на 45 процентов», - отметил исполнительный директор Центрального союза работодателей.

По его словам, прошлой весной 23 процента выпускников начальной школы не преодолели минимальный порог для сдачи выпускных экзаменов. Это дети, которые должны стать следующим поколением, поступающим в университеты и затем стать работниками.

„Но вместо того чтобы решать проблему, мы предлагаем сделать этот порог рекомендательным. Это не выход. Нам нужно посмотреть, как мы дошли до такой ситуации. Мы вкладываем сотни миллионов в основное образование, но при этом у нас нет учителей математики, а дети вынуждены учиться в гигантских классах. Мы отправляем наших детей в школу утром и ожидаем, что они получат хорошее образование, но каждый из них не преодолевает даже порога. Это не способ развития нашей экономики», - подчеркнул Хандо Суттер.

«По мере того как население Эстонии сокращается и стареет, нам необходимо повышать производительность труда. И ключом к этому является хорошее образование - иначе мы так и продолжим выполнять неквалифицированную работу. Либо нам нужно привлекать иностранную рабочую силу. Другого пути нет. Когда война в Украине закончится и украинские беженцы от нас вернутся на родину, а миграционное сальдо составит минус 20 процентов, то ряд отраслей окажется в затруднительном положении. Нам нужно готовиться к этому уже сейчас», - подчеркнул Хандо Суттер.

2 мая на форуме образования Эстонских университетов прикладных наук в Тартуском колледже здравоохранения, рассматривались содержание, роль и направление высшего образования в Эстонии в условиях быстро меняющейся ситуации с рабочей силой и населением.

Форум признал, что доля высшего образования в высшей школе должна быть увеличена, чтобы обеспечить столь необходимую рабочую силу, и что иностранные студенты должны быть желанными гостями в Эстонии.