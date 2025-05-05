Почему не рушится Россия? Война лишь стабилизирует режим Путина — латСМИ 10 1485

Дата публикации: 05.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему не рушится Россия? Война лишь стабилизирует режим Путина — латСМИ

Обозреватель Neatkarīgā Бенс Латковскис старается спрогнозировать ближайшее будущее на фронтах гибридной войны РФ и Запада.

"Многие эксперты по российской политике считают, что война лишь стабилизирует режим Путина. Эта война ему даже выгодна, так как позволяет сосредоточить на ней все внимание общества, тем самым освобождая его от забот об обеспечении благополучия населения и прочих внутриполитических нюансов.

Поэтому минимальными условиями, на которых Путин был бы готов к миру, могли бы стать капитуляция Украины и очевидная уступка (поклонение — в терминологии Путина) со стороны Запада. Но даже в этом случае предстояло бы провести длительные переговоры как об условиях капитуляции Украины (о численности послевоенных вооруженных сил Украины, политической системе и многих чисто внутриполитических требованиях), так и об условиях уступок Запада (отмена санкций, судьба замороженных активов России, численность войск НАТО в соседних с Россией странах и т. д.)".

Латышский комментатор далее скептически оценивает аргументацию Трампа, аппелирующего к массовым, лишним жертвам на войне: "Ничего подобного в заявлениях Путина даже незаметно. Напротив, все без исключения путинологи давно уже твердят, что Путину внутриполитические проблемы неинтересны, они ему явно наскучили, а глаза у него загораются только тогда, когда речь заходит об оружии, новых ракетах, геополитике и роли России в мировой истории".

Латковскис пишет далее: "Война для Путина — это жизнь, а не разрушение. Потому что он не сидит в окопах, пытаясь спрятаться от вездесущих боевых беспилотников. Очередная прихоть Путина вселяет надежду хоть на какое–то перемирие. Для Путина крайне важен диалог с США на равных. Трамп в значительной степени вытащил Путина из дипломатической изоляции, и Путин не может позволить Трампу "спустить себя с крючка".

Путину необходимо поддерживать более или менее хорошие, конструктивные отношения со своим заокеанским "другом". Поэтому по некоторым незначительным вопросам Путин может время от времени идти на уступки Трампу. В том числе и по вопросам прекращения огня в Украине. Чтобы оставаться на связи и продолжать кататься на Трампе".

Автор - Светлана Тихомирова
