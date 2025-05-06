Списанные истребители F-16 Fighting Falcon, которые США отправляют на Украину, предназначены для "каннибализации". Поставки американских самолетов объяснили в публикации The National Interest (TNI).

«Хотя Вашингтон не взял на себя обязательств по поставке Киеву боевых самолетов, Военно-воздушные силы США начали отправлять на Украину "урезанные" истребители F-16», — пишет издание.

Ранее в сети появились снимки, демонстрирующие погрузку разобранных F-16 в украинский транспортный самолет Ан-124. Отмечается, что самолеты доставят в Польшу, где их подготовят к отправке на Украину.

Около 340 американских F-16 находятся на базе длительного хранения в Аризоне. Автор подчеркнул, что ни один из переданных Киеву F-16 нельзя восстановить до летного состояния из-за отсутствия двигателя, радара и других ключевых элементов. При этом часть деталей можно использовать в ходе обслуживания и ремонта строевых самолетов.