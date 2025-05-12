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Украина назвала себя «лабораторией современной войны» и «щитом Европы» 1 439

В мире
Дата публикации: 12.05.2025
BB.LV
Украина назвала себя «лабораторией современной войны» и «щитом Европы»
ФОТО: Global Look Press

Глава офиса президента Ермак: Украина стала лабораторией современной войны.

Украина готова работать над созданием совместной оборонной индустрии с Германией. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Первый пункт публикации он обозначил как «Безопасный щит Европы». «Украина стала лабораторией современной войны. Мы нарастили производство FPV-дронов, крылатых ракет, РЭБ и стрелкового оружия до исторических масштабов. Это не только о нас — это о будущей совместной оборонной индустрии с Германией», — заявил чиновник.

Он также заверил, что Украина является фактором стабильности для будущего региона. По словам Ермака, Украина не просит, а предлагает решения безопасности, технологии и новое видение Европы. «И мы готовы быть партнером Германии в этой новой истории», — высказался он.

Ранее стало известно, что официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус высказался о встрече представителей России и Украины. Он сообщил, что Германия готова присутствовать на возможных прямых переговорах Зеленского и президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта.

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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го мая

    Т.е. Ермак в открытую говорит что и ВСУ, и мирные жители Украины для него просто подопытные кролики в его адской лаборатории. Т е. Ермак подтверждает слова Путина о том что современное правительство Украины украинцы не интересуют как жители данных территорий в принципе, т.е. в свое время это касалось и жителей Луганска и Донбасса. И они виноваты лишь в том что не захотели участвовать в данной лаборатории и попросили помощи у России. Т.е. Ермак оправдывает начало и продолжение СВО. Так Россия об этом говорит с самого начала, но Запад ее обвиняет во лжи. А где ложь то?!

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