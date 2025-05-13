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Литва признала, что допустила ошибку в отношениях с Тайванем 2 944

В мире
Дата публикации: 13.05.2025
LETA
Литва признала, что допустила ошибку в отношениях с Тайванем

Литовский премьер Гинтаутас Палуцкас говорит, что была допущена ошибка, когда отношения Литвы с Тайванем пытались представить как экономически рациональные, хотя на самом деле более тесные отношения с островом являются вопросом ценностной политики и национальной безопасности.

«Я думаю, что была сделана серьезная ошибка, когда мы пытались представить наши отношения с Тайванем как экономически рациональные, поскольку все страны Юго-Восточной Азии характеризуются сильным экспортом и низким импортом», — сказал Палуцкас журналистам в Сейме.

«Думать, что мы сможем продать там что-то больше и тем самым изменить наш торговый баланс, немного наивно, это скорее вопрос ценностный, вопрос национальной безопасности, чем экономический», — сказал он.

Он сделал этот комментарий после того, как бывший президент Тайваня Цай Инвэнь, в понедельник находившаяся с визитом в Литве, предложила дать больше времени для поиска выгод в двусторонних отношениях с Литвой.

Ранее Палуцкас и глава Сейма Саулюс Сквернялис озвучили позицию, что ожидания от сотрудничества Литвы и Тайваня не оправдались.

В свою очередь бывший президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что не следует иметь ожиданий, которые невозможно провести в жизнь. По ее словам, тесные отношения с Тайванем открывают Литве путь к более тесным связям со всем Индо-Тихоокеанским регионом.

Как сообщало агентство BNS, Литва начала налаживать более тесные отношения с островом в Восточной Азии в 2021 году, открыв представительство острова в Вильнюсе.

Некоторые политики надеялись, что открытие представительства приведет к технологическому прорыву с тайваньскими чипами и в Литве.

Этот шаг ухудшил отношения между Литвой и Китаем.

На литовском и английском языках представительство в Вильнюсе называется «Тайваньское представительство», а на китайском языке в названии используется слово «Тайвань» ("Представительство Тайваня").

Китай расценивает это как попытку Тайваня действовать в качестве независимого государства. В других странах в названиях подобных представительств используется слово "Тайбэй".

Палуцкас во вторник вновь заявил, что Литва готова к нормализации отношений с Китаем, но для этого есть условия.

«Я не раз говорил, что Литва не пожертвует никакими своими национальными интересами и не собирается извиняться или делать какие-либо реверансы, но если (Китай - ред.) направит своего высшего дипломатического представителя — посла, то мы направим в Пекин своего», — отметил премьер.

По его словам, дискуссии относительно назначения послов на высоком политическом уровне сейчас не ведутся.

Экс-президент Даля Грибаускайте в понедельник, отвечая на вопрос о возможности восстановления отношений Литвы с Китаем, предложила обратить внимание на гостей, посетивших на прошлой неделе празднование Дня Победы в Москве.

На мероприятии присутствовали более 20 высокопоставленных иностранных чиновников, включая китайского лидера Си Цзиньпина, который сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным.

Палуцкас отметил, что визит Си Цзиньпина в Москву не меняет его мнение об отношениях с Китаем.

«У великих держав разные интересы, но в силу их влияния и мощи в международных форматах и по множеству вопросов все страны Евросоюза, как правило, поддерживают дипломатические отношения», — сказал глава правительства.

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#литва #тайвань
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(2)
  • MI
    Marija Ivanova
    14-го мая

    Помню как знакомый литовец чуть ли не с пеной у рта мне доказывал, что это стратегически верный шаг и Литва скоро превратятся в филиал высоких технологий Тайваня. Ну вот и дожили. А через несколько лет люди оглянутся на все эти бесполезные санкции, разорванные договоры, порушенные связи и так же признают, что ломать - не строить.

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  • Ч
    Чангл
    13-го мая

    Круто обосрались перед Китаем

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