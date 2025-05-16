Мало надежды на прорыв в переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, признал в четверг государственный секретарь США Марко Рубио, пишет LETA со ссылкой на AFP и BBC.

«Мне не кажется, что нас ждёт прорыв, пока [президент США] Дональд Трамп и [президент России] Владимир Путин не начнут напрямую сотрудничать по этому вопросу», — заявил главный дипломат США после встречи министров иностранных дел НАТО на юге Турции.

По информации турецких официальных лиц, в пятницу в повестке дня стоят «трёхсторонние переговоры между Россией, Украиной и Турцией», а также встречи между представителями США, Украины и Турции.

Однако Рубио заявил журналистам в Турции: «Я хочу быть откровенным — у нас нет больших надежд на то, что произойдёт завтра».

Президент России Путин в воскресенье предложил начать в четверг в Стамбуле прямые переговоры между Россией и Украиной, и президент Украины Владимир Зеленский откликнулся на это предложение, выразив готовность лично поехать в Стамбул и встретиться там с Путиным.

Российская сторона в последующие дни хранила молчание относительно состава своей делегации и лишь в среду вечером сообщила, что делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский — бывший министр культуры и нынешний председатель Союза писателей России.

Зеленский назвал российскую делегацию бутафорской.