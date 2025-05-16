Украина потеряла ещё один F-16

Во время выполнения боевого задания в пятницу разбился реактивный истребитель F-16 Вооружённых сил Украины, сообщает агентство LETA со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Пилот катапультировался, его жизни ничего не угрожает.

«16 мая около 03:30 была потеряна связь с самолётом F-16. Украинский истребитель выполнял миссию по отражению воздушной атаки противника. Самочувствие пилота удовлетворительное, он находится в безопасном месте, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в заявлении Воздушных сил.

По предварительным данным, пилот уничтожил три воздушные цели и работал по четвёртой, используя авиационную пушку.

Однако в самолёте возникла аварийная ситуация. Пилот направил машину подальше от населённого пункта и успешно катапультировался.

Благодаря оперативной работе поисково-спасательной команды пилот был быстро найден и эвакуирован.

Для объективного выяснения всех обстоятельств создана комиссия, которая уже начала работу, отмечается в сообщении.

Украина получила истребители F-16 от союзников в начале августа. Самолёт, разбившийся в пятницу, стал третьим, потерянным с начала поставок.