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Украина назвала сроки продолжения конфликта и поставила условие США 1 713

В мире
Дата публикации: 18.05.2025
BB.LV
Украина назвала сроки продолжения конфликта и поставила условие США
ФОТО: Global Look Press

Guardian: конфликт на Украине продлится несколько лет при отсутствии помощи США и выжмет из России еще больше соков.

Конфликт на Украине может продлиться еще несколько лет при отсутствии помощи Киеву со стороны США, считают украинские чиновники. Об этом пишет газета The Guardian.

«Россия не может нас уничтожить, а мы не можем освободить территорию. Без США невозможно изменить баланс. [И со временем] это сместит баланс в сторону России. Мы все еще будем жить, но заплатим огромную цену», — заявил один из собеседников газеты.

На Украине также отметили, что переговорный процесс будет продолжаться, хотя Киев и Москва до сих пор далеки в своих позициях по ряду ключевых вопросов.

«Существует несколько реальных проблем, связанных с независимостью и суверенитетом, а также экономическими и безопасными связями с Западной Европой. Нейтралитет — это вопрос обрамления. Но мы не можем договориться об отмене связей с Западом», — высказался другой украинский чиновник, общавшийся с The Guardian.

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#война в украине
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(1)
  • Д
    Дед
    18-го мая

    Думаю, без разведданных из США, конфликт закончится очень быстро.

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