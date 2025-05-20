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США заявили о «более серьезных угрозах» по сравнению с Украиной 0 1366

В мире
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
США заявили о «более серьезных угрозах» по сравнению с Украиной
ФОТО: Global Look Press

Госсекретарь США Рубио: Украина отвлекает Запад от более серьезных угроз.

Конфликт на Украине отвлекает западные страны от более серьезных угроз в Азии. С таким заявлением на брифинге выступил госсекретарь США Марко Рубио, трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Каждая минута и каждый доллар, который мы тратим на этот конфликт, — это ресурсы, которые не идут на предотвращение более катастрофической конфронтации в Индо-Тихоокеанском регионе», — заметил американский дипломат.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник в Киеве сообщила, что президент США Дональд Трамп хочет выйти из переговоров по Украине.

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#сша #украина
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