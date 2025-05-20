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В одной стране НАТО заявили о готовности отправить войска на Украину 0 526

В мире
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
В одной стране НАТО заявили о готовности отправить войска на Украину
ФОТО: Global Look Press

Франкен: Бельгия готова направить войска на Украину после заключения перемирия.

Бельгия выразила готовность направить свои войска на Украину в составе «коалиции желающих» сразу после заключения перемирия. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

«Мы готовы в составе "коалиции желающих" вместе с Великобританией и Францией начать действовать на украинской земле сразу после заключения перемирия», — сказал политик.

Ранее появилась информация, что Бельгия передаст Украине пакет помощи на один миллиард евро. По словам министра обороны, Киев получит 20 модернизированных систем ПВО Cerber, танк Leopard с новой орудийной башней, более 16 тысяч единиц оружия и около сотни бронированных машин скорой помощи и транспортных средств Unimo.

При этом до этого Бельгия отложила передачу Украине 30 истребителей F-16, поставки которых изначально планировались на 2024 год.

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