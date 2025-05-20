Внезапно: Арестович прекратил собирать средства на оружие для ВСУ

Бывший советник Зеленского Арестович отказался от сборов на оружие для ВСУ.

Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович отказался от сборов средств на оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я прекращаю боевые сборы в рамках помощи Силам Обороны Украины», — написал он.

Политик отметил, что продолжит собирать средства на небоевые цели — воду, медицину, средства эвакуации. По его словам, он будет передавать украинским войскам только то, что «спасает жизни».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел против Алексея Арестовича санкции. В соответствующем указе утверждается, что бывший советник украинского лидера будет лишен наград, а его активы будут заблокированы.