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Столицы стран Балтии договорились о сотрудничестве в области гражданской обороны 0 297

В мире
Дата публикации: 21.05.2025
LETA
Столицы стран Балтии договорились о сотрудничестве в области гражданской обороны
ФОТО: Виталий Вавилкин

Столицы стран Балтии договорились о более тесном сотрудничестве в области гражданской обороны, сообщили агентству ЛЕТА в департаменте внешней коммуникации Рижской думы.

20 мая в Таллинне прошел форум гражданской обороны балтийских столиц "Безопасные города, сильный регион: форум столиц стран Балтии по гражданской обороне", на котором представители городов обменялись опытом и подписали меморандум о взаимопонимании о более тесном сотрудничестве в этой сфере.

В форуме участвовали представители руководства столиц и ведущие эксперты в области гражданской обороны.

Основными целями сотрудничества столиц стран Балтии в области гражданской обороны являются создание общей структуры сотрудничества, способствующей многоуровневому управлению и улучшению координации действий между местными властями и государственными учреждениями. Особое внимание будет уделено подготовке скоординированных планов действий и реагирования на различные кризисные ситуации, оказанию взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях, обмену знаниями и опытом, а также информированию и привлечению общественности.

Меморандум о сотрудничестве подписали вице-мэр Риги Линда Озола, мэр Таллинна Евгений Осиновский и вице-мэр Вильнюса Андрюс Григонис.

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#страны балтии #гражданская оборона
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