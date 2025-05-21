В армии РФ с начала войны может быть 49 000 дезертиров - СМИ

С начала войны из российской армии могли дезертировать как минимум 49 000 солдат и офицеров, пишут "Важные истории". Издание ссылается на утечки баз данных и отмечает, что они не точны, пишет DW .

С начала полномасштабного вторжения в Украину из российской армии могли дезертировать как минимум 49 000 солдат и офицеров. Такие данные опубликовало во вторник, 20 мая, издание "Важные истории".

Журналисты изучили базы данных из интернета

Оно ссылается на две базы данных: попавший в открытый доступ список самовольно оставивших часть в Южном военном округе (ЮВО) за 2022-2024 годы, а также перечень тех, против кого в РФ возбуждены уголовные дела за дезертирство и самовольное оставление части, опубликованный в марте 2025 года проектом ГУР Украины "Хочу жить".

В распоряжение "Важных историй" также попал список дезертиров 20-й мотострелковой дивизии ВС РФ. 65% имен из этого списка совпали с теми, что значатся в перечне ЮВО. Многие его фигуранты также указаны в данных военных гарнизонных судов России о приговорах за дезертирство и оставление части.

Согласно утечкам, главные причины объявления военнослужащих в розыск - оставление позиций на фронте, побег из воинской части и отказ возвращаться на службу после лечения или командировки.

Показатель в 49 000 дезертиров - ориентировочный

Журналисты объединили две базы данных в одну и получили единый список из 49 001 человека. Это практически совпадает с оценкой украинского OSINT-сообщества Frontelligence Insight - 50 554 дезертира на декабрь 2024 года.

"Важные истории" указывают, что не все попавшие в списки действительно уклонялись от службы. В базах данных есть ошибки и неточности, поэтому показатель в 49 000 дезертиров служит скорее ориентиром для понимания масштабов уклонения от службы.

Аналитик проекта "Прощай, оружие" Алексей Альшанский проанализировал базы данных и также сделал вывод, что в них попали не все реальные дезертиры. Их истинное число еще больше, считает он.