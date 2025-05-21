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В Испании застрелили экс-советника Януковича Андрея Портнова 0 1121

В мире
Дата публикации: 21.05.2025
Deutsche Welle
В Испании застрелили экс-советника Януковича Андрея Портнова
ФОТО: Unsplash

Бывший замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича был застрелен в пригороде Мадрида, пишет DW.

В пригороде Мадрида рядом с элитной Американской школой застрелили бывшего замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщает в среду, 21 мая, агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию в 9.15 утра по местному времени, жертвой стал гражданин Украины, чья личность официально не разглашается. Как уточняет телеканал Sky News, Портнов отводил детей в школу, когда в него выстрелил неизвестный. Издание El Pais утверждает, что нападавших было "двое или трое", они произвели пять выстрелов, по меньшей мере три из которых попали в голову. В связи с нападением пока никто не был задержан, пишет El Pais.

Информацию о смерти Портнова подтвердили "Украинской правде" высокопоставленный источник и собеседник в окружении Портнова.

В Украине Портнов был фигурантом уголовных дел

51-летний Портнов родился в Луганской области, в 2006 году был избран народным депутатом Верховной рады Украины. В период с 2011 по 2014 годы Портнов был советником президента Виктора Януковича, а также заместителем главы администрации президента. В феврале 2014 года Янукович бежал из Украины. В 2015 году Портнов тоже покинул страну, но вернулся в 2019 году и поддержал на выборах будущего президент Владимира Зеленского. Портнов вновь покинул Украину после начала российского вторжения.

Как напоминает издание "РБК-Украина", Портнов был фигурантов нескольких уголовных дел, в том числе по статье о государственной измене за якобы причастность к российской аннексии Крыма, но ему удалось добиться закрытия дел. При этом после возвращения в Украину Портнов сам стал инициатором возбуждения нескольких уголовных дел в отношении экс- президента Петра Порошенко, в том числе о возможной госизмене со стороны Порошенко за подписание им минских соглашений.

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