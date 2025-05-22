Мерц: Безопасность стран Балтии - это и наша безопасность

В Вильнюсе в присутствии канцлера ФРГ приступила к выполнению задач в Литве бригада бундесвера. По словам Фридриха Мерца, ее размещение является знаком несокрушимой поддержки балтийских союзников Германией.

В ходе своего первого в должности канцлера ФРГ визита в Литву Фридрих Мерц (Friedrich Merz) подтвердил приверженность нового правительства в Берлине обеспечению безопасности балтийских государств. "Вместе с нашими партнерами мы полны решимости защищать территорию альянса от любой агрессии. Безопасность балтийских союзников - это и наша безопасность", - заявил Мерц в Вильнюсе в четверг, 22 мая, по окончании встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Он подчеркнул, что ситуация с безопасностью в государствах Балтии остается очень напряженной. "Агрессивный ревизионизм России угрожает не только безопасности и территориальной целостности Украины. Этот ревизионизм угрожает нашей общей безопасности в Европе и во всем евроатлантическом пространстве", - отметил глава правительства ФРГ.

Размещение бригады бундесвера - знак несокрушимой поддержки Литвы

Именно по этой причине Германия в настоящее время участвует в защите восточного фланга НАТО, разместив в Литве бронетанковую бригаду бундесвера. В Вильнюсе Фридрих Мерц, а также сопровождающий его министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) участвовали в церемонии, посвященной официальному началу выполнения задач в Литве этой бригадой.

Президент Литвы и канцлер ФРГ напомнили о тесном сотрудничестве их стран в производстве вооружений. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall строит в Литве завод по производству боеприпасов, а Вильнюс заказал у Rheinmetall 44 основных боевых танка Leopard. Гитанас Науседа заявил, что Германия является крупнейшим иностранным инвестором в его стране, а также одним из ее важнейших торговых партнеров.

В украинском урегулировании не стоит ожидать быстрых успехов

Комментируя недавние усилия европейских стран и США, направленных на прекращение огня в Украине, Фридрих Мерц признал, что не ожидает от них скорого успеха: "Мы не питаем никаких иллюзий. Быстрого решения не существует". Он подчеркнул, что партнеры Украины "не оставляют без внимания ни одной мыслимой возможности достичь дипломатического решения", но осознают, что для этого потребуется долгое время - "многие недели или месяцы".

В числе прочего европейцы совместно разработали и поддержали инициативу премьер-министра Италии Джорджи Мелони привлечь к переговорам о прекращении огня папу римского Льва XIV. Вместе с тем Мерц выразил уверенность в том, что США тоже заинтересованы в продолжении совместных усилий для прекращения войны РФ против Украины. "Мне кажется, такова точка зрения значительной части американской администрации и Конгресса", - заявил канцлер.

Бригада бундесвера в Литве

45-я бронетанковая бригада бундесвера была передислоцирована в Литву в апреле нынешнего года, в полную боеготовность она будет приведена до конца 2027 года. Это первая со времен Второй мировой войны постоянная дислокация немецкого тактического соединения за рубежом. В настоящее время идет строительство военного комплекса в Руднинкае в 30 километрах к югу от Вильнюса, который станет основным местом дислокации немецкой бригады. Планируется, что в Руднинкае и Рукле постоянно разместятся до 4800 военнослужащих и 200 гражданских вольнонаемных служащих бундесвера. Сейчас в Литве находятся около 400 немецких солдат и офицеров.

Перебросить в Литву боеспособное соединение бундесвера правительство Германии решило в 2023 году на фоне изменившейся ситуации с безопасностью в Европе из-за российской войны против Украины. Литва, граничащая с Россией и Беларусью, считает военное присутствие Германии жизненно важным для своей национальной безопасности. По оценке Минобороны ФРГ, Литва является наиболее уязвимым государством на восточном фланге НАТО.