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РФ нанесла ракетный удар по Харькову. Готовится к активным штурмовым действиям? 2 528

В мире
Дата публикации: 22.05.2025
Deutsche Welle
РФ нанесла ракетный удар по Харькову. Готовится к активным штурмовым действиям?
ФОТО: Telegram

Украинские военные фиксируют концентрацию российских войск у границы с Харьковской областью. По их мнению, это может свидетельствовать о подготовке к активным штурмовым действиям на харьковском направлении, пишет DW.

Российские войска в ночь на четверг, 22 мая нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова. Прогремел взрыв, были повреждены восемь частных домов, написал в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

Первоначально глава городской администрации сообщал, что, по предварительным данным, пострадал один человек. Однако позже Терехов уточнил: "У двух человек - острая реакция на стресс, медицинская помощь оказывается".

РФ стягивает силы к границе Харьковщины

Между тем в ВСУ фиксируют концентрацию российских войск у границы Харьковской области. Об этом 21 мая рассказал телеканалу "Суспiльне" начальник штаба 13-ой бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус. По его словам, это может свидетельствовать о подготовке к активным штурмовым действиям на харьковском направлении.

"У россиян обычно комбинированный принцип использования войск: артиллерия, беспилотные системы для поражения и разведки, тяжелая техника. Одновременно задействуется пехота: на одном направлении отвлекают внимание, на другом - идет продвижение", - рассказал Помагайбус.

По его словам, в основном наращивается число дронов на оптоволокне, дальность полета которых у ВС РФ может достигать 15–30 километров. Эти БПЛА представляют собой "серьезную проблему", так как их невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), отметил украинский военный. При этом он добавил, что механизмы противодействия таким беспилотникам все же есть.

Российские удары по Харькову

Харьков, находящийся в 30 км от границы с Россией, с начала полномасштабной войны часто подвергается обстрелами как ракетами, так и дронами. Так, 2 мая удар с применением БПЛА был нанесен по 12 локациям в четырех районах города - Киевском, Основянском, Слободском и Салтовском. При этом пострадали не менее 50 человек, восемь были госпитализированы, сообщил мэр Игорь Терехов.

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  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    Имя не указано
    22-го мая

    Только принудительный отлов ухилянтов и отправка их на фронт принесёт победу ! Все вместе поможем ТЦК ! Слава Габону ! ))))

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