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Трамп заявил, что Путин не готов к миру - СМИ 16 1199

В мире
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Трамп заявил, что Путин не готов к миру - СМИ
ФОТО: Global Look Press

The Wall Street Journal: Трамп заявил, что Путин считает себя победителем в войне — и не готов к миру.

Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам после разговора с Владимиром Путиным 19 мая, что президент России не готов прекращать войну в Украине, сообщила 21 мая газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, пишет "Медуза".

По их словам, Трамп сказал лидерам стран Европы, что «президент России Владимир Путин не готов закончить войну в Украине, потому что считает себя победителем». Как отмечает WSJ, европейские лидеры тоже считали, что Путин не хочет мира, но впервые услышали это от Трампа.

В ходе разговора с лидерами Европы Трамп заявил, что следующие переговоры делегаций России и Украины пройдут в Ватикане. Ожидается, что делегации встретятся в середине июня.

Дональд Трамп провел 19 мая телефонный разговор с Владимиром Путиным, после чего созвонился с лидерами стран Европы и Украины. После этого мировые СМИ, ссылаясь на источники, привели подробности разговора, состоявшегося между Трампом и европейскими лидерами. По данным Axios и The New York Times, Трамп заявил, что Путин согласился на переговоры, но США не будут в них участвовать — Россия и Украина должны сами договориться о завершении войны. Источники Bloomberg утверждают, что президент США «дал понять, что убежден в победе России, повторив ряд тезисов Кремля». Газета Financial Times писала, что европейских лидеров «ошеломили» договоренности Трампа и Путина.

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(16)
  • Фантом Памяти
    Фантом Памяти
    22-го мая

    ПТН ХЛО! Мамат кунем!

    1
    3
  • З
    Злой
    22-го мая

    Я считаю, что если европейцам или американцам что-то не нравится, бросьте перчатку России, вызовите на дуэль, по-мужски,, что вы трусливо тявкаете, со своими гламурными причёсками и парфюмом, , тьфу, противно даже!

    1
    1
  • lg
    lo gos
    22-го мая

    Пока не будут достигнуты поставленные задачи. Никакого мира не перемирия не будет.

    4
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го мая

    Вот зачем с радостным визгом перепечатывать враньё? Кремль уже опроверг, вот-вот Трамп заявит в своей соцсети, что он об этом из газеты узнал... И только падальщики с визгом продолжат набратывать дерьмо на вентиллятор...

    16
    1
  • З
    Злой
    Мимо проходил
    22-го мая

    Так взали бы европейцы и войну объявили России чего боятся-то, зачем тявкать из-под лавки?

    6
    1
  • Фантом Памяти
    Фантом Памяти
    22-го мая

    Да завалите уже Пыню кто то! Достал!

    1
    13
  • MI
    Marija Ivanova
    22-го мая

    Слишком быстро стелят. Сейчас к миру никто не готов. Готовы ли к переговорам о прекращении огня - вот в чем вопрос. Мы же понимаем, что прекращение огня - не равно "мир". Это два разных процесса, пропаганда на каждой стороне тоже должна подготовить стратегии и по огню, и по миру.

    5
    4
  • З
    Злой
    22-го мая

    Короткостриженный

    3
    0
  • З
    Злой
    22-го мая

    Не понимаю почему европа ещё не втянулась в заварушку, обычная трусость? Предки-то посмелее были, да и наш короткостртженный сдельная с фамилией на букву С говорил что он одной левой Россию.

    6
    0
  • З
    Злой
    22-го мая

    Даже не знаю что и написать- колбасит мужика не по-детски

    9
    0
  • MK
    Martin Kim
    22-го мая

    O! каков эвфемизм "Путин не готов"! ;))))) ........ Как будто "Путин пытался, но не подготовился". Путин готов ПОБЕДИТЬ, Трамп не готов начать ядерную войну, a глобальные паразиты не готовы это признать. Но им придется признать и ответить за это

    22
    4
  • A
    Aleks
    22-го мая

    А зачем прекращать ,,святым,,отцам с оффисом в Вашингтоне и контролирующим Путина с Зеленским? Все по плану...

    3
    2
  • A
    Aleks
    Имя не указано
    22-го мая

    Таки в России ж теже люди,что и на Украине и они уже даже родственники?!😀

    9
    0
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    Имя не указано
    22-го мая

    Хватит тупых лозунгов ! Марш на фронт, неньку свою спасать, ухилянт !

    22
    0
  • NB
    Nose Bose
    Имя не указано
    22-го мая

    Luka Senka дать тебе тапки и дубину? Могу еще билет задонатить!

    17
    1
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