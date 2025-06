Трамп заявил, что Путин не готов к миру - СМИ

The Wall Street Journal: Трамп заявил, что Путин считает себя победителем в войне — и не готов к миру.

Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам после разговора с Владимиром Путиным 19 мая, что президент России не готов прекращать войну в Украине, сообщила 21 мая газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, пишет "Медуза".

По их словам, Трамп сказал лидерам стран Европы, что «президент России Владимир Путин не готов закончить войну в Украине, потому что считает себя победителем». Как отмечает WSJ, европейские лидеры тоже считали, что Путин не хочет мира, но впервые услышали это от Трампа.

В ходе разговора с лидерами Европы Трамп заявил, что следующие переговоры делегаций России и Украины пройдут в Ватикане. Ожидается, что делегации встретятся в середине июня.

Дональд Трамп провел 19 мая телефонный разговор с Владимиром Путиным, после чего созвонился с лидерами стран Европы и Украины. После этого мировые СМИ, ссылаясь на источники, привели подробности разговора, состоявшегося между Трампом и европейскими лидерами. По данным Axios и The New York Times, Трамп заявил, что Путин согласился на переговоры, но США не будут в них участвовать — Россия и Украина должны сами договориться о завершении войны. Источники Bloomberg утверждают, что президент США «дал понять, что убежден в победе России, повторив ряд тезисов Кремля». Газета Financial Times писала, что европейских лидеров «ошеломили» договоренности Трампа и Путина.