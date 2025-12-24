Baltijas balss logotype
Балтийское море под угрозой? НАТО готовится к гибридным атакам со стороны России

В мире
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Балтийское море под угрозой? НАТО готовится к гибридным атакам со стороны России
ФОТО: dreamstime

Как сообщают зарубежные СМИ, на дне Балтийского моря проложена разветвлённая телекоммуникационная и энергетическая инфраструктура, которая сегодня становится серьёзным вызовом для безопасности.

Поскольку инциденты в Балтийском море происходят всё чаще, Польша, Швеция и другие страны готовятся к более эффективным мерам противодействия, говорится в публикации издания The Economist, на которую ссылается LA.LV.

В статье подчёркивается, что контроль и защита критической инфраструктуры Балтийского моря — это "неотложный вопрос национальной безопасности" для Польши и других прибрежных стран.

На дне Балтийского моря находятся газопроводы (Balticconnector соединяет Финляндию и Эстонию, а Baltic Pipe транспортирует газ из Норвегии в Польшу), сотни ветряных турбин у берегов Дании и Германии, а также строящиеся ветропарки у берегов Польши.

На побережье действуют десять терминалов сжиженного природного газа (СПГ), ещё два находятся в стадии строительства. Польша особенно уязвима, поскольку почти половина её энергетического импорта зависит от трубопроводов и портов Балтийского моря.

"На бумаге присутствие НАТО в Балтийском море никогда не было столь сильным. Из девяти прибрежных государств все, кроме России, входят в альянс. Однако, несмотря на явное превосходство НАТО в плане традиционных военно-морских сил, у России всё ещё есть средства, чтобы нанести ущерб", — говорится в статье.

По данным экспертов, с 2023 года зарегистрировано как минимум 11 подозрительных случаев саботажа, связанных с инфраструктурой Балтийского моря, многие из которых приписываются так называемому "теневому флоту" России.

Среди самых серьёзных инцидентов — повреждения газопровода Balticconnector и подводного электрокабеля между Финляндией и Эстонией.

По мнению специалистов, Россия может использовать суда из "теневого флота" и для операций над уровнем моря. В сентябре над аэропортами Дании были замечены дроны, предположительно запущенные с судов, связанных с Россией. Подобные инциденты с тех пор зафиксированы также во Франции и Германии.

"Гибридные атаки позволяют России отрицать свою причастность, испытывать действенность коллективной обороны НАТО и оценивать готовность каждого государства-члена к конфронтации. Однако режим Владимира Путина действует всё более открыто", — добавляют эксперты.

В октябре военная разведка Дании сообщила, что российские военные корабли навели оружие на датские корабли и вертолёты, имитируя столкновение.

Сложности защиты инфраструктуры

В статье подчёркивается, что защита подводной инфраструктуры в Балтийском море — крайне сложная задача. Хотя радары и спутники позволяют следить за воздушным пространством и кораблями даже с выключенными транспондерами, морское дно является "идеальной средой для гибридных атак".

Большинство технологий слежения, основанных на гидролокаторах, малоэффективны в Балтийском море. Мелководье, плотное дно и интенсивное судоходство создают акустические помехи, а резкие изменения солёности искажают звуковые волны.

Частичное решение могут предложить гидроакустические сенсоры, подлодки класса A26 и беспилотные подводные аппараты (UUV). Однако разработка интегрированной системы наблюдения — одна из ключевых целей НАТО — займёт несколько лет.

Противодействие гибридным атакам

Тем временем Главное управление военной разведки Великобритании пришло к выводу, что Россия модернизирует свой флот для атак на подводные кабели и трубопроводы. Поэтому, как подчёркивает The Economist, "НАТО должно делать больше, чтобы показать России, что её гибридные атаки не останутся безнаказанными".

Альянс уже усилил патрулирование в Балтийском море, однако международное право запрещает досмотр судов третьих стран без разрешения.

Некоторые государства предлагают более радикальные меры. После появления дронов над Данией президент Украины Владимир Зеленский предложил закрыть Балтийское море для танкеров "теневого флота". С аналогичной инициативой ещё раньше выступал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Однако, как подчёркивает The Economist, такая блокада практически наверняка нарушила бы международное право. Конвенция ООН по морскому праву гарантирует судам, в том числе находящимся под санкциями, право прохода через международные проливы, если они не создают угрозу безопасности.

Россия, которая перевозит около 60% своего морского экспорта нефти через Балтийское море, вероятно, расценила бы закрытие датских проливов как акт войны.

Альтернативным вариантом может стать запрет на проход судов, не соответствующих техническим стандартам — такая практика набирает популярность. В октябре Дания усилила контроль за танкерами у порта Скаген, соединяющего Северное и Балтийское моря. Польша в свою очередь укрепляет военно-морские силы — в ноябре парламент принял закон, разрешающий использовать флот для защиты критической инфраструктуры даже за пределами территориальных вод.

Как ранее сообщал UNIAN, шведские военно-морские силы почти каждую неделю сталкиваются с российскими подлодками в Балтийском море. В ответ на растущие угрозы Швеция и ещё восемь стран недавно провели масштабные военные учения.

#НАТО #безопасность #Балтийское море #Россия #политика
Оставить комментарий

(5)

(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го декабря

    "Как ранее сообщал UNIAN" - украинцы рассказывают латышам об угрозах на Балтике. Чего-то не припомню наличия у украины балтийских пляжей... Ой, или Украина уже оккупировала Латвию, тольуо мы об этом не знаем?! (шутка, если что).

    17
    3
  • NB
    Nose Bose
    24-го декабря

    а кто все начал и задал моду с серверных потоков? А вот те, кому сейчас Латвия с европейскими партнерами взяла в долг 90 миллиардов :) Наслаждаюсь ложью и смрадом современности :)

    32
    1
  • lo gos
    lo gos
    24-го декабря

    Готовятся, готовятся, а атаки всё нету и нету, уже и трубопровод взорвали, и танкеры пытаются блокировать, куеву тучу санкции напридумывали, уже не знает что придумать, иссякли.

    32
    1
  • Д
    Дед
    24-го декабря

    А у Венгрии нет угроз, у них дешевый газ, нефть, АЭС бесплатно, бабки на Украину не тратят. Может мы что то не так делаем?

    49
    3
  • 24-го декабря

    если взять во внимание северный поток 2 то угроза исходит не из России в балтийском море

    48
    3
Читать все комментарии

