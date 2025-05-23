Предполагаемому убийце израильтян в США предъявили обвинения

30-летний Элиас Р. обвиняется в совершении двух убийств первой степени, а также еще нескольких тяжелых преступлений. Временная глава федеральной прокуратуры в Вашингтоне заявила, что ему грозит смертная казнь.

В федеральном суде в Вашингтоне в четверг, 22 мая, были предъявлены обвинения 30-летнему жителю Чикаго Элиасу Р., который подозревается в том, что накануне он застрелил в центре столицы США двух сотрудников посольства Израиля. Список обвинений включает два убийства первой степени, убийство иностранных должностных лиц, причинение смерти с помощью огнестрельного оружия и применение огнестрельного оружия в насильственном преступлении.

Временная глава федеральной прокуратуры в Вашингтоне Жанин Пирро заявила, что дело будет расследоваться как акт терроризма и преступление, совершенное на почве ненависти. Она добавила, что обвиняемому грозит смертная казнь. Генеральный прокурор США Пэм Бонди озвучила предварительную версию, согласно которой подозреваемый действовал в одиночку.

Во время своего первого появления в суде 22 мая Элиас Р. практически ничего не говорил, только ответил "да" на вопрос судьи о том, понимает ли он свои права. От права на слушание по вопросу о задержании обвиняемый отказался. Предварительное слушание по его делу назначено на 18 июня.

Один из убитых имел гражданство ФРГ

Сотрудники израильского посольства в США 30-летний Ярон Лишински и 26-летняя Сара Милгрим были застрелены вечером 21 мая возле Еврейского музея в центре Вашингтона, когда они покидали мероприятие, организованное Американским еврейским комитетом.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер рассказал, что убитые были парой и собирались пожениться. Лишински вырос в Нюрнберге и помимо израильского имел также германское гражданство.

Полиция задержала подозреваемого в нападении Элиаса Р. Свидетели сообщили, что при задержании он выкрикивал: "Свободу Палестине!". В обвинительных документах также указано, что на месте происшествия Элиас Р. сказал полицейским: "Я сделал это ради Палестины, я сделал это ради Газы". По данным правоохранителей, он прибыл в Вашингтон на самолете за день до нападения.

Реакции на убийство израильтян

Постоянный представитель Израиля в ООН Данни Данон назвал случившееся "отвратительным актом антисемитского терроризма" и "переходом красной черты". Данон выразил уверенность в том, что власти США строго накажут виновных. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил убийство дипломатов, выразив соболезнования родным и близким погибших, а также правительству Израиля.

Президент США Дональд Трамп также выразил соболезнования семьям погибших. Он назвал "ужасные убийства" проявлением антисемитизма и заявил: "Ненависти радикализму нет места в США!".

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) решительно осудил убийство, назвав его "отвратительным актом", и выразил соболезнования близким жертв. "На данный момент мы должны исходить из наличия антисемитского мотива", - написал Мерц в соцсети Х.

Нападение ХАМАС на Израиль и операция в секторе Газа

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 53 тысяч палестинцев, а еще свыше 119 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько исламистских боевиков среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

17 мая ЦАХАЛ заявил о начале нового крупного наступления в секторе Газа с целью освобождения заложников и ликвидации ХАМАС. 19 мая Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей этой палестинской территорией.