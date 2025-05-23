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В Азии — новая волна заболеваний COVID-19 0 1334

В мире
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
В Азии — новая волна заболеваний COVID-19

В Азии наблюдается новая волна COVID-19, особенно в таких странах, как Сингапур, Гонконг, Таиланд и Китай.

Рост числа случаев связан с распространением подвариантов Omicron, включая JN.1, KP.1 и KP.2, которые отличаются высокой заразностью, хотя и не вызывают более тяжёлого течения болезни, сообщает The Times of India.

В Сингапуре, например, количество случаев за первую неделю мая увеличилось до 14 200, а среднее число госпитализаций достигло 133 человек в день. В Гонконге также зафиксирован значительный рост числа положительных тестов и тяжёлых случаев за последний год.

В Индии ситуация пока остаётся под контролем: по состоянию на 19 мая зарегистрировано 257 активных случаев, большинство из которых протекают в лёгкой форме. Тем не менее власти усиливают меры предосторожности, особенно в свете роста заболеваемости в соседних странах.

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#covid-19 #азия
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