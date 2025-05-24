Киев и область подверглись массированной воздушной атаке. В столице зафиксировано падение обломков в пяти районах, сообщается о восьми пострадавших, пишет DW .

Российские войска в ночь на субботу, 24 мая, атаковали Киев баллистическими ракетами и ударными БПЛА. "В Киеве и пригороде непрерывно работает ПВО", - сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

По его информации, на данный момент известно о восьми пострадавших в Киеве. Двух человек госпитализировали в Днепровском районе, еще четырем медики оказали помощь на месте в Святошинском районе.

Падения обломков зафиксированы в пяти районах столицы - Соломенском, Святошинском, Днепровском, Оболонском и Шевченковском районах.

В Оболонском районе обломки упали на торговый центр, уточнил Кличко. Кроме того, возник пожар в жилом доме на Оболони.

Вечером 23 мая в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов, а впоследствии и баллистики. Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках баллистических ракет в направлении Киева. После полуночи 24 мая мэр столицы Кличко сообщил о 20 ударных БПЛА, которые направляются на Киев.