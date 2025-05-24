В России в результате удара дрона пострадал химический завод «Азот»

Украина в субботу нанесла удар дронами по химическому заводу "Азот" в Тульской области России. Предприятие, среди прочего, производит продукцию двойного назначения, сообщают местные СМИ, а также российские и украинские официальные лица, пишет LETA со ссылкой на The Insider.

Утром в субботу губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атаки дронов на предприятии в Новомосковске был повреждён трубопровод природного газа и вспыхнул пожар. Позднее он сообщил, что повреждены также ёмкости с кислотой.

Канал в Telegram "Astra", ссылаясь на местных жителей и собственный анализ фотографий, указывает, что удар был нанесён по химическому заводу "Азот".

Издание также сообщает о пожаре на заводе и эвакуации жителей из деревни Грицово, расположенной примерно в десяти километрах от предприятия.

Руководитель Центра по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко также подтвердил, что по предприятию был нанесён удар.

"В Тульской области России нанесён удар по предприятию химической промышленности 'Азот'," – заявил чиновник в Telegram.

Коваленко отметил, что некоторые химические вещества, производимые "Азотом", могут использоваться в военных целях, в том числе для производства взрывчатки и ракетного топлива.