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В России в результате удара дрона пострадал химический завод «Азот» 3 581

В мире
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
В России в результате удара дрона пострадал химический завод «Азот»
ФОТО: LETA

Украина в субботу нанесла удар дронами по химическому заводу "Азот" в Тульской области России. Предприятие, среди прочего, производит продукцию двойного назначения, сообщают местные СМИ, а также российские и украинские официальные лица, пишет LETA со ссылкой на The Insider.

Утром в субботу губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атаки дронов на предприятии в Новомосковске был повреждён трубопровод природного газа и вспыхнул пожар. Позднее он сообщил, что повреждены также ёмкости с кислотой.

Канал в Telegram "Astra", ссылаясь на местных жителей и собственный анализ фотографий, указывает, что удар был нанесён по химическому заводу "Азот".

Издание также сообщает о пожаре на заводе и эвакуации жителей из деревни Грицово, расположенной примерно в десяти километрах от предприятия.

Руководитель Центра по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко также подтвердил, что по предприятию был нанесён удар.

"В Тульской области России нанесён удар по предприятию химической промышленности 'Азот'," – заявил чиновник в Telegram.

Коваленко отметил, что некоторые химические вещества, производимые "Азотом", могут использоваться в военных целях, в том числе для производства взрывчатки и ракетного топлива.

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#война рф и украины
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(3)
  • Veronika Rudzinska
    Veronika Rudzinska
    24-го мая

    Чем больше, тем лучше. Пока тупоголовая вата не поймёт, что беспредел плешивого надо прекращать...

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  • NB
    Nose Bose
    24-го мая

    а на украине пострадал другой завод. Нам зачем про это? Да про то?

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