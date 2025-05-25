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Европа и Украина обсудили переговоры с Россией на новой площадке 0 395

В мире
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Европа и Украина обсудили переговоры с Россией на новой площадке
ФОТО: Global Look Press

Repubblica: Европа и Украина обсудили возможные переговоры с Россией в Женеве.

Европа и Украина обсудили возможные переговоры с Россией на новой площадке в Женеве, Швейцария. Об этом пишет итальянская газета Repubblica.

«В связи с этим накануне шерпы основных европейских стран [Франции, Италии, Германии и Великобритании] встретились в режиме видеоконференции с главой офиса [украинского лидера] Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Они согласились с важностью организации встречи между россиянами и украинцами в Женеве», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что лидеры стран Запада хотят успеть провести этот раунд переговоров до саммита «Большой семерки», который пройдет в канадской Альберте 15 июня.

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