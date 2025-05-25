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На посольство РФ в Швеции дрон сбросил емкость с краской 0 324

В мире
Дата публикации: 25.05.2025
Deutsche Welle
На посольство РФ в Швеции дрон сбросил емкость с краской
ФОТО: LETA

"Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом", - сообщило российское посольство в Швеции.

Беспилотник сбросил емкость с краской на посольство России в Швеции, сообщается в Telegram-канале самого российского посольства в воскресенье, 25 мая.

Уточняется, что инцидент, который диппредставительство называет "очередным нападением с использованием дрона", произошел около 3.40 утра. "Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям", - говорится в посте.

По данным российской стороны, подобные "нападения" на посольство РФ в скандинавском королевстве происходят не впервые за прошедший год. "Посольство неоднократно обращалось к шведской полиции и в МИД Швеции с настоятельными призывами пресечь подобные атаки и выполнять в полном объеме обязательства шведского государства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий", - подчеркивается в сообщении.

При этом, как отмечается далее, результатов подобные обращения не принесли. Посольство РФ заявляет, что ответственность за последствия инцидента будет лежать на шведских властях.

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#дипломатия #провокация #россия-евросоюз
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