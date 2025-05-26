Киев: потери России в войне против Украины приближаются к отметке в миллион военнослужащих

По словам украинских военных, Россия готовится к новому наступлению, возможно, летом. На этом фоне Генштаб ВСУ обновил свои данные о потерях российской армии с начала полномасштабного вторжения.

Россия потеряла почти 1 миллион военнослужащих в своей тотальной войне против Украины, сообщил в понедельник Генеральный штаб Вооружённых сил Украины. В отчёте также говорится, что российские войска потеряли ещё тысячу солдат за последние сутки.

Киев не уточняет, включает ли это число убитых или раненых, но, по общему мнению обозревателей, оно включает все потери: убитых, раненых, пропавших без вести и попавших в плен.

Официальные лица Украины ежедневно отслеживают потери российских войск и техники с момента начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Украина и Россия не раскрывают свои собственные потери публично.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала большой войны на поле боя погибло более 46 000 украинских солдат. По его словам, около 380 000 украинских солдат были ранены, а "десятки тысяч" остаются либо "пропавшими без вести", либо находятся в российском плену.

В конце прошлого года заместитель министра обороны России сообщила, что ведомство получило 48 тысяч заявок на проведение ДНК-тестов от родственников пропавших без вести солдат.

Анна Цивилева рассказала об этом на круглом столе в Госдуме 26 ноября 2024 года, сообщив, что ДНК родственников были собраны и сохранены в базе данных.

С учётом того, что потери составляют около тысячи военнослужащих в день, Россия уже пыталась набирать в свою армию иностранцев.

До 12 000 северокорейских солдат присоединились к армии РФ с конца 2024 года, что было подтверждено Пхеньяном после того, как многочисленные западные источники и Киев первоначально сообщили об этом.

В апреле Украина также заявила, что ВСУ взяли в плен китайских граждан, воюющих на стороне России. По данным украинской военной разведки, в армии России служат не менее 160 граждан Китая.

Пекин отвергает официальную отправку войск, утверждая, что это люди, которые вызвались добровольцами.

Новое летнее наступление России

По словам украинских военных, Россия готовится к новому наступлению, возможно, летом. Боевые действия активизировались вдоль линии фронта, протянувшейся более чем на 1 000 километров через несколько регионов Украины.

Российские войска оказывают сильное давление на Покровск и Константиновку в восточной части Донецкой области.

Американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) заявил, что Москва уже несколько месяцев стремится захватить оставшиеся под контролем Киева части Донецкой области Украины, что является её главной целью с момента первого вторжения России в Украину в 2014 году.

Покровск стал центральным пунктом российских наземных наступлений, и Москва усиливает свои атаки именно там. Географическое положение города делает его, пожалуй, одним из важнейших логистических узлов, чрезвычайно близким к украинскому тылу.

Киев заявил, что российские войска намеревались достичь и войти в Днепропетровскую область к 9 мая. Однако им это не удалось, хотя они все ближе подбирались к административной границе с Донецкой областью.

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что президент России Владимир Путин хотел продемонстрировать успехи своих войск во время парада в честь Дня Победы в тот же день.

Тем временем украинские военные предупредили, что Россия, возможно, готовит новые атаки на Харьков.

Москва собирает свои войска вблизи границы с Харьковской областью Украины. Андрей Помахибус, начальник штаба 13-й Хартийской бригады Национальной гвардии Украины, заявил, что Россия пытается переместить войска ближе к линии соприкосновения, но пока не смогла провести атаки.

Стратегия "буферной зоны" Путина

Гипотетическое летнее наступление РФ, похоже, отражает планы Путина по созданию, как он выразился, "буферной зоны безопасности" вдоль украинской границы.

В прошлый четверг он обратился к правительству России, заявив: "Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают".

Его слова прозвучали после того, как региональные чиновники в Курской области России призвали усилить пограничные меры. Путин отметил, что зона будет проходить вдоль Курской, Белгородской и Брянской областей, которые граничат с Сумской, Харьковской и Черниговской областями Украины.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев призвал установить контроль России над "буферной зоной", охватывающей почти всю Украину, за исключением относительно небольшого участка Волынской и Львовской областей вдоль границы с Польшей.

Бывший президент, ставший Z-комментатором в Telegram, пригрозил, что Россия захватит всю Украину в качестве буферной зоны, если Запад продолжит оказывать Киеву военную поддержку.

Проанализировав его комментарии, в ISW подсчитали, что при нынешних темпах продвижения российским силам потребуется примерно столетие, чтобы захватить предложенную Медведевым "буферную зону", что обойдётся почти в 50 миллионов жертв при нынешних темпах потерь.

Аналитический центр добавил, что его расчёты предполагают, что российские войска смогут сохранить нынешние темпы продвижения.

"(Российские войска) не продемонстрировали способность проводить быстрые, разнонаправленные наступательные операции, необходимые для достижения этих целей, с начала 2022 года и вряд ли смогут значительно улучшить свои возможности в ближайшем будущем", – подытожили американские аналитики.