Мерц дал прогноз о завершении конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Мерц: мы далеки от завершения конфликта на Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине закончится нескоро. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, сообщает Reuters.

По его словам, конфликты заканчиваются из-за экономического и военного истощения одной или обеих сторон. «В этом конфликте мы, очевидно, еще далеки от этого», — сказал политик.

Немецкий канцлер добавил, что необходимо готовиться к более длительному периоду российско-украинского конфликта.

Ранее Мерц объявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. Он отметил, что это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России.