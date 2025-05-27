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Мерц дал прогноз о завершении конфликта на Украине 9 734

В мире
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Мерц дал прогноз о завершении конфликта на Украине
ФОТО: Global Look Press

Канцлер ФРГ Мерц: мы далеки от завершения конфликта на Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине закончится нескоро. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, сообщает Reuters.

По его словам, конфликты заканчиваются из-за экономического и военного истощения одной или обеих сторон. «В этом конфликте мы, очевидно, еще далеки от этого», — сказал политик.

Немецкий канцлер добавил, что необходимо готовиться к более длительному периоду российско-украинского конфликта.

Ранее Мерц объявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. Он отметил, что это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России.

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#украина # германия
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(9)
  • AK
    Anton Kvaskov
    28-го мая

    Luka Senka.......Выпей отварчика....

    3
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    Anton Kvaskov
    28-го мая

    В психушке опять процедуры пропустили, вот он и дёргается.

    2
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    27-го мая

    Редакция! Может вы забаните провокатора и определите ай-пи для привлечения придурка по уголовному делу о разжигании? Посидит, станет девочкой - остынет немного...

    19
    2
  • Д
    Дед
    27-го мая

    То есть Европа будет воевать с Россией до последнего украинца.

    21
    3
  • З
    Злой
    27-го мая

    Это и понятно, ведь первопричины конфликта ещё не устранены, во всей этой истории меня удивляет только одно, зачем Россия сбрасывает листовки о том, украинцы и русские родственные народы, нет ничего родственного- пленный украинец плачет что его "заставили", а сам расстрелял весь боекомплект до последнего патрона по русским.

    19
    6
  • З
    Злой
    Злой
    27-го мая

    Это ненависть навсегда, удивляет что европа такая трусливая, не ввязалась в заварушку, предки были смелее, позор!

    15
    3
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