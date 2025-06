Your browser does not support the video tag.

В среду в швейцарских Альпах произошёл ледниковый обвал, в результате которого была в значительной степени разрушена деревня Блаттен, один человек пропал без вести, сообщили власти, пишет LETA со ссылкой на AFP. Деревня, расположенная в долине Лёчен в кантоне Вале, насчитывала около 300 жителей. На прошлой неделе все они были эвакуированы из-за угрозы обвала. Обвал ледника Бирх произошёл около 15:30. Пропавшим считается 64-летний местный житель, который не входил в число эвакуированных, сообщили представители властей, добавив, что неизвестно, есть ли пострадавшие. «Произошло невообразимое», — заявил на пресс-конференции мэр Блатена Маттиас Белльвальд. — «Мы потеряли свою деревню, но не свои сердца. Хотя деревня теперь покоится под огромной кучей обломков, мы знаем, где нужно восстановить наши дома и нашу церковь», — добавил он. Обвал ледника ожидался уже несколько дней. Читайте нас также: Google News

