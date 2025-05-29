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В благополучной Швейцарии ледниковый обвал разрушил целую деревню 0 700

В мире
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV

В среду в швейцарских Альпах произошёл ледниковый обвал, в результате которого была в значительной степени разрушена деревня Блаттен, один человек пропал без вести, сообщили власти, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Деревня, расположенная в долине Лёчен в кантоне Вале, насчитывала около 300 жителей. На прошлой неделе все они были эвакуированы из-за угрозы обвала.

Обвал ледника Бирх произошёл около 15:30.

Пропавшим считается 64-летний местный житель, который не входил в число эвакуированных, сообщили представители властей, добавив, что неизвестно, есть ли пострадавшие.

«Произошло невообразимое», — заявил на пресс-конференции мэр Блатена Маттиас Белльвальд. — «Мы потеряли свою деревню, но не свои сердца. Хотя деревня теперь покоится под огромной кучей обломков, мы знаем, где нужно восстановить наши дома и нашу церковь», — добавил он.

Обвал ледника ожидался уже несколько дней.

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