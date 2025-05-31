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Литва о финансировании Rail Baltica: ищем альтернативы деньгам ЕС 0 286

В мире
Дата публикации: 31.05.2025
LETA
Литва о финансировании Rail Baltica: ищем альтернативы деньгам ЕС
ФОТО: LETA

В связи со значительным подорожанием железнодорожного проекта Rail Baltica миллиардной стоимости идет посик альтернативных источников финансирования, если Евросоюз (ЕС) не выделит на него достаточно средств, говорит литовский премьер Гинтаутас Палуцкас.

«Мы ищем альтернативные источники финансирования на случай, если ЕС не выделит на него достаточно средств в следующей финансовой перспективе (2028-2034 гг. - BNS)», - заявил премьер-министр журналистам в пятницу в Риге после встречи премьеров Литвы, Латвии и Эстонии.

Премьеры стран Балтии обсудили ход реализации Rail Baltica в пятницу после того, как ранее на этой неделе министры, отвечающие за транспорт, договорились совместно вести переговоры о долгосрочном финансировании ЕС после 2027 года, когда закончится текущая инвестиционная программа ЕС.

По словам Палуцкаса, европейская линия важна для регионального сообщения и военной мобильности, поэтому страны «должны продемонстрировать политическую волю, чтобы завершить проект к 2030 году».

«Переговоры о финансировании из следующей многолетней программы финансирования потребуют усилий и политической воли. Но вместе мы сделаем все, чтобы получить необходимые средства», - сказал премьер.

Палуцкас говорил, что на весь проект Rail Baltica в настоящее время не хватает около 11 млрд евро.

Министр транспорта Эугениюс Сабутис ранее говорил, что проект рассматривает возможность заимствования с гарантией того, что кредит будет погашен из будущего финансирования ЕС.

Весь проект Rail Baltica, соединяющий страны Балтии с Европой, планируется завершить в 2030 году, а железнодорожные пути и Литвы и Польши, как ожидается, будут соединены в 2028 году.

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