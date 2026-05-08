Судя по всему, скоро Эвике Силине придется взять на себя еще и обязанности министра обороны.

Как уже сообщалось, сеймовская оппозиция собирает подписи под инициативой о выражении недоверия главе минобороны. Между тем, в кулуарах власти усиливаются слухи о том, что Андрис Спрудс ("Прогрессивные") может сам подать в отставку, не дожидаясь рассмотрения оппозиционной инициативы и "разбора полетов" в Сейме. Косвенно на это указывают и высказывания премьера Эвики Силини, которая уже второй день после инцидента с дронами в Латгалии не скупиться на критику руководителя оборонного ведомства. Крайне негативно действия министра оценил после экстренного заседания комиссии Сейма по нацбезопасности ее председатель Айнарс Латковскис.

Кажется, и сам "герой дня" Андрис Спрудс смирился со своей участью. Во всяком случае, именно такое впечатление создалось после его покоянного интервью сегодня утром:

"Дроны нужно сбивать – это ответственность в первую очередь командующего вооруженными силами и моя как политического руководителя...

Я беру на себя полную ответственность. Поэтому я уважаю предложение оппозиции [требовать отставки] и буду уважать решение Сейма в этой ситуации", — заявил он в интервью Латвийскому ТВ, добавив, что дроны, вероятно, прилетели из Украины.

Давление на Спрудса с тем, чтобы он сам ушел в отставку, усиливается и, вероятно, в понедельник, после заседания коалиционного совета, отставка может случиться.