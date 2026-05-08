В пророссийских каналах платформы "Telegram" после инцидента с дронами в Латгале быстро распространились сообщения, в которых ответственность за произошедшее пытаются переложить на Украину, свидетельствует анализ публикаций в "Telegram" за 7 мая, проведенный агентством ЛЕТА.

Проанализировано 99 записей, опубликованных 7 мая в 50 различных каналах "Telegram". Эти записи в совокупности набрали около 4,69 млн просмотров. Это не означает количество уникальных пользователей, так как один человек мог видеть несколько записей в разных каналах, однако данные показывают, что инцидент за один день стал заметным информационным событием в русскоязычной среде "Telegram".

Анализ показывает, что доминирующим посылом в этих записях является не просто сообщение о падении дронов в Латгале, а интерпретация произошедшего. Во многих публикациях инцидент объясняется как сбой украинских дронов, неудачная атака Украины на Россию или доказательство того, что Украина якобы использует воздушное пространство стран Балтии для атак по российским объектам.

Украина, Вооруженные силы Украины или украинские дроны упоминаются в 82 из 99 проанализированных записей от 7 мая. Общее число просмотров этих записей превышает 4,1 млн, и нарратив о вине Украины в этом наборе данных является доминирующим.

Особенно часто пересылается или пересказывается версия Министерства обороны России. В проанализированных записях она появляется 38 раз. В этом сообщении утверждается, что украинские дроны якобы двигались в сторону Санкт-Петербурга, но часть из них попала в воздушное пространство Латвии. Мотив Санкт-Петербурга появляется в 25 записях. Это важно, поскольку таким образом инцидент в Латгале преподносится не как риск, связанный с начатой Россией войной и безопасностью региона, а как побочный эффект атаки Украины на Россию.

Еще один важный элемент - упоминание НАТО. НАТО, F-16, "Rafale" или истребители НАТО упоминаются в 40 записях. В этих сообщениях создается впечатление, что инцидент в Латгале - это не просто падение дронов на территории Латвии, а часть более широкого военного механизма, в котором задействованы Украина, Латвия и страны НАТО.

Такая комбинация сообщений позволяет использовать инцидент сразу в нескольких направлениях. Во-первых, предпринимается попытка переложить вину на Украину. Во-вторых, создается впечатление, что Латвия или страны НАТО поддерживают атаки Украины на Россию. В-третьих, усиливается посыл о том, что поддержка Украины создает прямые риски безопасности для жителей Латвии.

В наборе данных также прослеживается линия попыток превратить инцидент во внутриполитический кризис в Латвии. Должностные лица Латвии, правительство, Сейм, министры, оппозиция или министр обороны Андрис Спрудс упоминаются в 42 записях: от них требуют политической ответственности или же авторы публикаций утверждают, что государство не смогло защитить свое воздушное пространство.

Противовоздушная оборона, Национальные вооруженные силы, воздушное пространство, радары или то, что дроны не были сбиты, упоминается в 57 записях. В этом нарративе акцент делается на вопросе, почему дроны не были нейтрализованы до падения на территории Латвии. Часто эта критика сочетается с утверждениями, что поддержка Латвией Украины может привести к новым инцидентам.

В отдельных записях также появляются призывы "остановиться", "не провоцировать Россию", "запретить полеты украинских дронов" или "договориться с Россией". Таких прямых сообщений немного, но они показывают, как инцидент используется для ослабления поддержки Латвией Украины.

Данные также показывают противоречия в отношении количества дронов. "Два дрона" упоминаются в 22 записях, "шесть дронов" - в 12 записях, а "три дрона" - в одной очень популярной записи. Эти противоречия не объясняются, но становятся фоном для спекуляций о масштабе инцидента и полноте информации, предоставленной должностными лицами.

В 29 записях упоминается украинский дрон "Лютый". Эта деталь используется как аргумент для увязки инцидента с Украиной. В то же время в некоторых записях четко не разграничивается, что является официально подтвержденным фактом, что - предположением, а что - утверждением российской стороны.

Также видны признаки сетевого распространения. Из 99 проанализированных записей от 7 мая 17 отмечены как пересланные. Кроме того, в данных обнаружено девять групп точных дубликатов текста, в общей сложности 21 запись. Это не означает, что все распространение координировалось централизованно, однако показывает, что одни и те же формулировки или сообщения быстро перемещаются из одного канала в другой.

Наибольший охват в проанализированном наборе данных обеспечили несколько крупных каналов. Две записи "Readovka" в совокупности набрали около 849 000 просмотров, три записи канала "Раньше всех. Ну почти." - примерно 785 000 просмотров, а три записи "SHOT" - приблизительно 391 000 просмотров. Это означает, что сообщение о вине Украины распространяется не только в небольших прокремлевских каналах, но и в популярных источниках информации.

В то же время в наборе данных есть и каналы украинских и независимых российских СМИ. Они чаще подчеркивают заявления Латвии, противоречия в российской версии или то, что российская сторона сама пытается объяснить инцидент полетами украинских дронов. Однако в общей массе записей они конкурируют с гораздо более громким и повторяющимся российским нарративом об ответственности Украины.

О риске того, что Россия может использовать инцидент с дронами в Латгале для операций по информационному влиянию, публично предупреждал министр внутренних дел Рихард Козловскис.

В целом анализ записей в "Telegram" от 7 мая показывает, что инцидент с дронами в Латгале за несколько часов был превращен в информационный бой. В его центре - попытка объяснить произошедшее как вину Украины, одновременно увязав инцидент с НАТО, стремление подвергнуть сомнению оборонные способности Латвии и посеять панику в связи с возможным втягиванием Латвии в войну.

Как сообщал BB.lv, ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии из России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов, из которых по меньшей мере один упал в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов. Считается, что еще один дрон мог упасть в более отдаленном месте, а другой дрон покинул воздушное пространство Латвии.

Люди, находившиеся во время инцидента в окрестностях Лудзы, Балви и Резекне, получили на свои мобильные телефоны сотовое оповещение об угрозе в воздушном пространстве.

НВС напоминают: пока продолжается российская агрессия в Украине, возможно повторение случаев, когда в воздушное пространство Латвии залетает или приближается к нему иностранный беспилотный летательный аппарат.