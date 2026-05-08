Беру на себя ответственность за несбитые дроны , буду уважать решение Сейма об отставке — Спрудс 15 4039

Дата публикации: 08.05.2026
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс

Министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные») готов взять на себя ответственность за то, что дроны, вторгшиеся в воздушное пространство Латвии в ночь на четверг, не были безопасно сбиты.

В связи с этим он будет уважать решение Сейма в отношении его отставки, требуемой несколькими оппозиционными партиями. Об этом Спрудс заявил в телефонном интервью в программе Латвийского телевидения Rīta panorāma. Lasīt latviski

«Дроны должны быть сбиты — это, в первую очередь, ответственность главы вооруженных сил и моя как политического руководителя», – подчеркнул Спрудс.

«Я беру на себя полную ответственность. Поэтому я уважаю предложение оппозиции [требовать отставки] и буду уважать также решение Сейма в этой ситуации», — отметил он, добавив, что его задача и задача руководства Национальных вооруженных сил (НВС) — улучшить способность сбивать беспилотные летательные аппараты. При этом не забывая и о таких дополнительных факторах, как безопасность людей. Например, над населенным пунктом действия будут отличаться.

О том, что это проблематично, говорит и тот факт, что за последний год в нескольких случаях единственный раз в странах Европы, когда истребитель сбил влетевший дрон, был в Польше.

«Эта способность никогда не может быть абсолютной ни в одной стране», — заявил министр.

Дроны, скорее всего, летели из Украины

Спрудс также подтвердил, что в настоящее время основное предположение — что в ночь на четверг на территорию Латвии влетели дроны из Украины.

«Они наносят удары по легитимным целям на территории страны-агрессора, но расследование и коммуникация с украинской стороной все еще продолжаются. Ясные результаты будут после завершения расследования», — добавил министр.

Видео