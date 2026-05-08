Бонни Тайлер ввели в искусственную кому после экстренной операции 0 450

Lifenews
Дата публикации: 08.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Британская певица Бонни Тайлер.

74-летняя британская певица Бонни Тайлер находится в реанимации в Португалии после срочной операции на кишечнике.

Британская певица Бонни Тайлер находится в коме в португальской больнице. Артистку доставили сюда 30 апреля, чтобы провести ей экстренную операцию на кишечнике.

Врачи ввели 74-летнюю Тайлер в состояние комы, о чем сообщает Daily Mail. «Певца подключена к аппарату искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии», — говорится в источнике. Пока что доктора не делают никаких прогнозов.

Отмечается, что в ходе операции врачам удалось устранить перфорацию, но инфекционно-воспалительный процесс продолжил прогрессировать. Состояние певицы после хирургической процедуры было стабильным, но спустя несколько часов наблюдалось резкое ухудшение здоровья, из-за чего было принято решение ввести Тайлер в искусственную кому, сообщила газета Jornal de Noticias (JN) со ссылкой на источники.

Встревоженные поклонники Бонни молятся о ее выздоровлении. «Молюсь о полном исцелении дорогой и прекрасной Бонни», «Выздоравливай, Бонни. Я уверен, что ты оправишься», «Очень надеюсь, что она справится, но экстренная операция на кишечнике в ее возрасте — это не есть хорошо», «Молюсь. Феноменальная леди», «Вчера я читал, что она восстанавливается, как это все ужасно», — написали пользователи Сети.

Бонни Тайлер — исполнительница ряда хитов, которые гремели на весь мир в разгар 80-х. Визитной карточкой британки стала нетленка Total Eclipse Of The Heart, вышедшая в 1983 году. Также Тайлер исполнила следующие мегауспешные композиции: It's A Heartache, Holding Out For A Hero, If You Were a Woman.

Поклонники по всему миру и наша редакция продолжают поддерживать Бонни Тайлер и надеются на её скорейшее выздоровление.

#медицина #музыка #певица #здоровье
