Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп отреагировал на обстрелы флота США в Ормузском проливе 0 561

В мире
Дата публикации: 08.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп отреагировал на обстрелы флота США в Ормузском проливе

Ситуация вокруг Ормузского пролива вновь резко обострилась. После ударов США по иранским объектам Тегеран заявил об атаке на американские корабли, а Дональд Трамп сообщил об «уничтожении» иранских сил.

Как известно, ночью войска США атаковали объекты в портах Кешм и Бандар-Аббас. Иранские информационные агентства сообщили о взрывах.

В ответ иранцы атаковали военные корабли Штатов к востоку от Ормузского пролива. Иран заявил о "значительных повреждениях" американских судов, а вот в Центральном командовании США это отвергают".

"Американские войска перехватили неспровоцированные иранские атаки и ответили ударами по войскам Ирана, когда эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами проходили через Ормузский пролив в Оманский залив", - сообщили в ведомстве.

Сам президент США Дональд Трамп атаки по иранским портам назвал "просто легким ударом".

Вот перевод полной реакции Трампа на события в Ормузе:

"Три американских эсминца мирового класса только что прошли через Ормузский пролив, очень успешно, под обстрелом. Не было нанесено никакого ущерба трем эсминцам, но большой урон нанесен иранским агрессорам. Они были полностью уничтожены вместе с многочисленными малыми лодками, которые используются для замены их полностью уничтоженного военно-морского флота. Эти лодки быстро и эффективно затонули на дно моря.

Ракеты стреляли по нашим эсминцам, и их легко сбили. Так же, прилетали дроны, и их сжигали в воздухе. Они красиво падали в океан, почти как бабочка, падающая на свою могилу!

Нормальная страна позволила бы этим эсминцам пройти, но Иран - не нормальная страна. Ими управляют ЛУНАТИКИ, и если бы у них был шанс использовать ядерное оружие, они бы это сделали, без сомнения. Но у них никогда не будет такой возможности, и так же, как мы сбили их сегодня, мы будем сбивать их гораздо сильнее и гораздо более жестоко в будущем, если они не подпишут соглашение БЫСТРО!

Наши три эсминца с их замечательными экипажами теперь вернутся к нашей морской блокаде, которая является настоящей "стеной из стали".

На вопрос журналистов об инциденте и будущем перемирия Трамп ответил: "Прекращение огня продолжается. Оно все еще действует".

В результате, несмотря на громкие заявления обеих сторон, конфликт между США и Ираном остается крайне напряженным и непредсказуемым, пишет bb.lv. При этом Вашингтон продолжает демонстрировать военное присутствие в районе Ормузского пролива, а любые новые столкновения могут еще сильнее осложнить ситуацию на Ближнем Востоке.

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Светлана Зубова
Все статьи
2
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Президент США Дональд Трамп
Изображение к статье: Парад на Красной площади в Москве.
Изображение к статье: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Изображение к статье: Лесной пожар

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
В мире
Изображение к статье: Инфлюенсер Денис Ерёмин с партнером
Lifenews
Изображение к статье: Как стерилизация влияет на характер кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Юридический стол с документами и молотом
Политика
Изображение к статье: Планеты Марс и Земля в космосе
Техно
Изображение к статье: Пулеметная установка на джипе
Политика
Изображение к статье: Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
В мире
Изображение к статье: Инфлюенсер Денис Ерёмин с партнером
Lifenews
Изображение к статье: Как стерилизация влияет на характер кошки?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео