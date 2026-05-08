Синоптики дали оптимистический прогноз на вторую половину мая

Наша Латвия
Дата публикации: 08.05.2026
LETA
На следующей неделе в Латвии временами будут идти дожди и температура воздуха в основном будет ниже +20 градусов, но во второй половина мая может стать по-летнему тепло, прогнозируют синоптики.

В конце этой недели в Латгале и Селии ожидается дождь, по всей стране будет много облаков, солнце чаще будет светить в Курземе. В субботу скорость северо-восточного ветра в порывах достигнет 9-14 метров в секунду, воздух прогреется до +10...+15 градусов, а на юге Латгале температура не превысит +8 градусов. В воскресенье ветер ослабнет, температура воздуха существенно не изменится.

В ночь на понедельник под ясным небом местами температура воздуха опустится на градус ниже нуля, а днем потеплеет до +14..+19 градусов.

В первый день новой недели преимущественно обойдется без осадков, в дальнейшем во многих местах ожидается дождь, так как погоду будут определять циклоны. В самые солнечные дни второй половины следующей недели температура воздуха может достичь +20 градусов.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе ожидается близкой к норме, а еще через неделю может подняться на три градуса выше нормы. Количество осадков в основном прогнозируется больше, чем обычно в мае.

На этой неделе в понедельник температура воздуха в Даугавпилсе уже достигла +28 градусов, а в ночь на 6 и 8 мая местами опускалась на два-три градуса ниже нуля, хотя рекорды холода не были побиты. Большие колебания температуры частично объясняются засухой.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что до начала следующей недели во многих местах страны сохранится высокая пожароопасность в лесах.

#погода #Латвия #прогноз #температура
