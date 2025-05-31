Мерц и Трамп встретятся 5 июня в США и обсудят Украину

Правительство Германии объявило, что 5 июня канцлер Фридрих Мерц посетит Вашингтон и встретится с Дональдом Трампом в Белом доме. Одной из тем переговоров станет война в Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) посетит 5 июня Вашингтон и встретится с Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом в субботу, 31 мая, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус (Stefan Kornelius).

Одна из тем переговоров - война в Украине

По его словам, Мерц вылетит в США вечером в среду, 4 июня. В программе визита - встреча с Трампом в Белом доме, совместный обед и пресс-конференция.

"Основное внимание в ходе обсуждения будет уделено отношениям между двумя странами и международным вопросам, таким как российская агрессия против Украины, ситуация на Ближнем Востоке и торговая политика", - сказано в сообщении правительства ФРГ.

Ранее Трамп пригласил Мерца в США

8 мая Мерц впервые созвонился с Трампом. Канцлер ФРГ пригласил главу Белого дома в Германию, а Трамп его - в Вашингтон. Та беседа продлилась около получаса и в основном была посвящена войне в Украине.

Ранее Мерц заявлял, что намерен посетить США до саммитов "большой семерки" и НАТО, которые пройдут в июне.