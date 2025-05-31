«Неадекватное укрепление валюты». Эксперт Дождя о курсе рубля к доллару и влиянии санкций на экономику

Мы знаем, что российский финансовый рынок теперь населен сплошь и рядом политическими инсайдерами. И если кто-то, например, предполагает или знает, что дальше будут какие-то ухудшения политической ситуации, он может захотеть вернуть деньги в Россию, если раньше их вывел — для того, чтобы они, по крайней мере, были доступны.

Вторая гипотеза связана с «более позитивным сценарием», говорит экономист: россияне, которые на всякий случай выводили деньги или собирались уехать и совершали переводы за границу, возвращают деньги на фоне привыкания к «статусу-кво», который наблюдается в геополитике:

Те, у кого есть сбережения, те, кому есть что переводить, смотрят на уровень ставок, видят, что рубль более-менее стабилен, что ставки высокие и выше, скорее всего, не будут. И, конечно, это их может толкать к такому решению, чтобы вернуть часть сбережений и положить их на депозит, пока есть такие предложения.

Корженевский подчеркнул, что мы наблюдаем неадекватное укрепление валюты — по прогнозам большинства экономистов, российских властей и ЦБ, никто не ожидает доллар ниже 80 рублей: «Цифры мы скорее увидим в районе “90+”, а может быть даже и сто, в зависимости от источника информации».

Экономист также прокомментировал возможные санкции, которые может вести администрация Дональда Трампа, если мирные переговоры ни к чему не приведут. По мнению Корженевского, учитывая сокращение резервов, новые санкции будут намного более эффективны, чем те, что были введены до сих пор.