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«Неадекватное укрепление валюты». Эксперт Дождя о курсе рубля к доллару и влиянии санкций на экономику 1 851

В мире
Дата публикации: 31.05.2025
Дождь
«Неадекватное укрепление валюты». Эксперт Дождя о курсе рубля к доллару и влиянии санкций на экономику
ФОТО: pixabay

Курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с мая 2023 года. По мнению экономиста, главы Ex Cathedra Николая Корженевского, сегодняшнее укрепление связано исключительно с потоками капитала — движением чьих-то сбережений:

Мы знаем, что российский финансовый рынок теперь населен сплошь и рядом политическими инсайдерами. И если кто-то, например, предполагает или знает, что дальше будут какие-то ухудшения политической ситуации, он может захотеть вернуть деньги в Россию, если раньше их вывел — для того, чтобы они, по крайней мере, были доступны.

Вторая гипотеза связана с «более позитивным сценарием», говорит экономист: россияне, которые на всякий случай выводили деньги или собирались уехать и совершали переводы за границу, возвращают деньги на фоне привыкания к «статусу-кво», который наблюдается в геополитике:

Те, у кого есть сбережения, те, кому есть что переводить, смотрят на уровень ставок, видят, что рубль более-менее стабилен, что ставки высокие и выше, скорее всего, не будут. И, конечно, это их может толкать к такому решению, чтобы вернуть часть сбережений и положить их на депозит, пока есть такие предложения.

Корженевский подчеркнул, что мы наблюдаем неадекватное укрепление валюты — по прогнозам большинства экономистов, российских властей и ЦБ, никто не ожидает доллар ниже 80 рублей: «Цифры мы скорее увидим в районе “90+”, а может быть даже и сто, в зависимости от источника информации».

Экономист также прокомментировал возможные санкции, которые может вести администрация Дональда Трампа, если мирные переговоры ни к чему не приведут. По мнению Корженевского, учитывая сокращение резервов, новые санкции будут намного более эффективны, чем те, что были введены до сих пор.

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#россия #санкции #рубль
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(1)
  • NB
    Nose Bose
    31-го мая

    а что это за известная компания такая Ex Cathedra, что о ней даже гугл не знает? :) Филиал агентства пропаганды?

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