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Захватом каких нескольких городов Украины грозят в Госдуме РФ 0 508

В мире
Дата публикации: 31.05.2025
Deutsche Welle
Захватом каких нескольких городов Украины грозят в Госдуме РФ
ФОТО: пресс-фото

Киев рискует потерять Одессу и еще ряд крупных городов, заявил глава комитета Госдумы по обороне Картаполов.

Украина в случае отказа от мирного урегулирования рискует потерять Одессу и еще ряд крупных городов, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, которого в субботу, 31 мая, цитируют российские госСМИ.

"Каждый день отдаления дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины… И без Запорожья останутся, и без Днепропетровска, без Сум, без Харькова, и без Одессы с Николаевым", - цитирует парламентария агентство ТАСС.

Джеффри Сакс: Войну нужно закончить сейчас

Картаполов прокомментировал заявление Джеффри Сакса, директора Центра устойчивого развития при Колумбийском университете. Тот ранее в беседе с агентством озвучил оценку, согласно которой Киев рискует потерять все черноморское побережье, включая Одессу, если сейчас не пойдет на мир.

"Если бы война закончилась сейчас, как и должно быть, то, думаю, Украина потеряла бы часть территорий. Но при этом сохранила бы подавляющую часть своей земли", - заявил Сакс. Он предположил, что в таком случае Украина "была бы в безопасности, у нее был бы нейтральный статус, и она могла бы восстановиться". "Вот почему войну нужно закончить сейчас", - резюмировал эксперт.

Пожар в Одесской области

В ночь на 30 мая в Одесской области в результате атаки российских беспилотников возник пожар, было разрушено отделения "Новой почты", сообщило в Facebook Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Были повреждены находившиеся рядом грузовые автомобили. Спасатели совместно с работниками Нацгвардии Украины ликвидировали пожар на площади в 300 квадратных метров.

Удар по портовой инфраструктуре Одессы

Примерно двумя месяцами ранее, 23 марта, Россия нанесла удар двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. "Россия снова ударила по мирному, стратегически важному объекту, который имеет значение для продовольственной безопасности мира. Всего за время большой войны РФ повредила и уничтожила почти 400 объектов портовой инфраструктуры, более 30 судов", - процитировало тогда украинского министра развития общин и территорий Алексея Кулебу онлайн-издание Liga.net.

Помощники президента Украины Владимира Зеленского в феврале говорили, что обеспокоены тем, что глава Белого дома Дональд Трамп может удовлетворить желания российского лидера Владимира Путина, в частности в отношении контроля над "критически важным портом Одессой", отмечала The New York Times.

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