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48-летняя премьерка Джорджа Мелони поставила Италию в оппозицию Западу 1 657

В мире
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Урсула, Эммануэль и Джорджа воплощают разные подходы.

Урсула, Эммануэль и Джорджа воплощают разные подходы.

Официальный Рим решил не переходить красной черты в отношениях с Москвой.

Италия, в отличие от Германии, не намерена пересматривать ограничения на использование передаваемого Украине оружия для ударов по территории России. Об этом сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano, ссылаясь на чиновников, знакомых с позицией правительства. Хотя в резиденции премьер-министра Джорджи Мелони предпочли не комментировать недавние заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о снятии подобных ограничений, Рим, по данным издания, не планирует менять свою точку зрения и не собирается следовать по пути Берлина.

Газета напоминает, что еще в июне прошлого года Джорджа Мелони открыто критиковала инициативу тогдашнего генсека НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего разрешить Украине наносить удары по российской территории. Согласно источникам, эта позиция итальянского премьера с тех пор не изменилась.

Хотя детали одиннадцати пакетов военной помощи Украине официально не раскрывались, Il Fatto Quotidiano отмечает, что Рим передавал ракеты Storm Shadow, обладающие дальностью, позволяющей наносить удары вглубь России. Италия сейчас настаивает, что любое использование этого вооружения должно быть ограничено рамками украинской территории, однако остается неясным, кто в действительности контролирует применение западного оружия на поле боя, подчеркивает издание.

27 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене Берлином ограничений на применение поставляемого Киеву вооружения против целей в России. Он также сообщил, что подобные решения приняли США, Франция и Великобритания. Однако в Госдепартаменте США воздержались от подтверждения этой информации. Вскоре и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что о каком-либо новом соглашении по данному вопросу пока речи не идет.

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(1)
  • MT
    Maikl Taison
    1-го июня

    Какой дебил или хохлушка пишет эти статьи?Типа Кабанова?Нет такого слова премьерка!!!! Если Кабанов дурак не повторяйте его.

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