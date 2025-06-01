Вывод аналитиков о том, что Д.Трамп в своей картине мира считает США, Китай и Россию тремя доминирующими державами XXI века и полагает, что каждая из них имеет право претендовать на собственную зону влияния, изложенный в концептуальной статье в The New York Times, очень похож на реальность - отмечает аналитический телеграм-канал "Кремлевский безбашенник".

Более того, велика вероятность, что и Владимира Путина, и Си Цзиньпина вполне устраивает такой вариант мирового порядка, подобный существовавшему статусу каждой из стран в определенный период ее истории и к которому они очень давно стремятся. Но у попытки реализовать такой подход есть серьезные и сложно разрешаемые проблемы, даже помимо того, что в XXI веке невозможно вернуться в XIX-й, поскольку «покорять и удерживать контроль над странами и народами сегодня куда сложнее, чем тогда (а если не кривить душой, то и вообще невозможно)».

США, Россия и Китай банально не смогут договориться о формате «Нового дивного мира», т.к. представление каждой страны о своей зоне влияния неминуемо вступает в противоречие с мнением двух других игроков. Так, Москве и Пекину практически невозможно достичь согласия по «мягкому подбрюшью» России – Центральной Азии, бывших республик СССР, в первую очередь по Казахстану.

Между Вашингтоном и Москвой невозможен консенсус по Восточной и Центральной Европе: «ультиматум» декабря 2021 года «НАТО – вон на границы 1997 года!», запустивший сценарий СВО, до настоящего времени Россией так и не был дезавуирован. Да даже по Украине Трамп, похоже, готов лишь на аналог корейской «38 параллели», не более.

США и Китай однозначно не смогут поделить влияние в Западном полушарии, где Пекин в последние десятилетия для многих стран стал более значимым игроком, нежели Вашингтон, который считает его своим, придерживаясь принципов доктрины Монро и «Политики большой дубинки».

Договориться о статусе Арктики России, США, и Китаю тоже крайне сложно. Согласовать интересы трех сверхдержав в таких условиях практически невозможно.

И это еще не говоря о Евросоюзе, который сам пытается играть роль доминирующей державы XXI века, а также государств, претендующих на региональное лидерство, таких как Индия, Бразилия, Турция, Южная Корея, Япония, Вьетнам, Египет, ОАЭ и других.

Инструменты XIX-первой половины XX вв. абсолютно неприменимы в XXI веке.

В принципе, уже сейчас развитие событий по попытке урегулирования украинского конфликта наглядно это демонстрируют.

При этом, у каждого из лидеров, в той или иной степени, есть серьезные оппонирующие силы, который рассматривают иные «образы будущего». На наш взгляд, есть определенные основания ожидать возможного кризиса в положении Дональда Трампа в США и даже, не исключено, Си Цзиньпина в Китае. А выпадение хоть одной из вершин этого «геополитического треугольника» сделает ситуацию совершенно иной, причем, далеко не обязательно она станет более простой, скорее наоборот.