Они были разработаны в казанском опытно-конструкторском бюро "Сокол" как мишени для тренировки и проверки ПВО.

РФ атакует Украину новым типом ударного реактивного БпЛА "Дань-М". Недавно они были запущены группой из Крыма, - сообщает телеграм-канал "Флэш".

Дань-М - это реактивная мишень для тренировки и проверки ПВО, которую РФ переработала на ударный БпЛА. Время полета – 25-40 минут. Скорость 400-750 км/ч. Высота полета до 9 км.

Они были разработаны в казанском опытно-конструкторском бюро "Сокол" как мишени для тренировки и проверки ПВО, но впоследствии переделаны противником на ударные беспилотники. Деталями поделился в Telegram военный эксперт в области связи, РЭР и РЭБ Сергей Бескрестнов, больше известный как Сергей "Флеш".

"Аналогично мы переделывали в начале войны реактивные БПЛА "Стриж", но мы это делали из-за отсутствия у нас крылатых ракет и ударных БПЛА дальнего радиуса поражения. А зачем Россия сделала эту модификацию, непонятно. Разве что количество данных БПЛА у них большое", – заметил Бескрестнов.

Корпус указанных дронов-мишеней ранее окрашивали в красный, но для боевого применения цвет изменили. Из открытых источников известно, что серийное производство мишеней "Дань" россияне развернули с 1993 года на Оренбургском производственном объединении "Стрела".

Тем временем, российские вооруженные силы приближают ракетные войска к Западу. "Орешник" разместят в Беларуси до конца 2025-го. Пусть Украина не думает, что это блеф , - заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Вольфович.