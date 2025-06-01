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Российские реактивные дроны «‎Дань-М» атакуют Украину с высоты в 9 км 3 598

В мире
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
По внешнему виду и габаритам это вполне себе крылатая ракета.

По внешнему виду и габаритам это вполне себе крылатая ракета.

Они были разработаны в казанском опытно-конструкторском бюро "Сокол" как мишени для тренировки и проверки ПВО.

РФ атакует Украину новым типом ударного реактивного БпЛА "Дань-М". Недавно они были запущены группой из Крыма, - сообщает телеграм-канал "Флэш".

Дань-М - это реактивная мишень для тренировки и проверки ПВО, которую РФ переработала на ударный БпЛА. Время полета – 25-40 минут. Скорость 400-750 км/ч. Высота полета до 9 км.

Они были разработаны в казанском опытно-конструкторском бюро "Сокол" как мишени для тренировки и проверки ПВО, но впоследствии переделаны противником на ударные беспилотники. Деталями поделился в Telegram военный эксперт в области связи, РЭР и РЭБ Сергей Бескрестнов, больше известный как Сергей "Флеш".

"Аналогично мы переделывали в начале войны реактивные БПЛА "Стриж", но мы это делали из-за отсутствия у нас крылатых ракет и ударных БПЛА дальнего радиуса поражения. А зачем Россия сделала эту модификацию, непонятно. Разве что количество данных БПЛА у них большое", – заметил Бескрестнов.

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Корпус указанных дронов-мишеней ранее окрашивали в красный, но для боевого применения цвет изменили. Из открытых источников известно, что серийное производство мишеней "Дань" россияне развернули с 1993 года на Оренбургском производственном объединении "Стрела".

Тем временем, российские вооруженные силы приближают ракетные войска к Западу. "Орешник" разместят в Беларуси до конца 2025-го. Пусть Украина не думает, что это блеф , - заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Вольфович.

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(3)
  • ТТ
    Тим Тим
    Имя не указано
    1-го июня

    Так,что же Вы ещё не на Красной площади во главе с Зелинским на белом коне,ухилянт?

    5
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