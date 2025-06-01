Спецпосланник Трампа высказался о завершении конфликта на Украине.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог предположил, как завершится конфликт на Украине. Об этом он высказался в интервью телеканалу Fox News.

Келлог выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится миром. «Да, я верю», — ответил он на вопрос журналистов о возможности урегулировать кризис.

Спецпосланник Трампа заявил, что «все очень усердно работают, чтобы довести дело до конца».

Ранее Келлог заявил, что Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией, несмотря на то что Киев еще не получил российский проект меморандума о прекращении огня. Он сообщил, что разговаривал с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который возглавит переговорную группу. Диалог двух сторон состоится 2 июня в Стамбуле.